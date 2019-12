Kaufst du Erektionsmittel im Ausland oder online?

Jeder sechste Mann leidet an Erektionsstörungen. Das zeigt die grosse Sexumfrage von 20 Minuten. Medikamente wie Viagra mit dem Wirkstoff Sildenafil oder neuere wie Cialis, die auf dem Wirkstoff Tadalafil beruhen, schaffen Abhilfe.

Doch in der Schweiz sind selbst die Generika deutlich teurer als etwa in Deutschland oder Frankreich. Viele bestellen Erektionsförderer deshalb online im Ausland oder lösen ihr Rezept in einer ausländischen Apotheke ein.

Gehörst du dazu? Warum nimmst du solche Medikamente ein und wo kaufst du sie? Wurden sie dir von einem Arzt verschrieben? Erzähl uns deine Geschichte! Deine Angaben werden vertraulich behandelt.

