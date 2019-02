Keller-Sutter gibt Trump einen Korb

Bundesrätin Karin Keller-Sutter vollzieht in einer sicherheitspolitisch und staatsrechtlich brisanten Frage eine Kehrtwende. Anders als ihre Vorgängerin Simonetta Sommaruga lehnt die neue Justizministerin die Übernahme von Schweizer IS-Angehörigen ab, die in Syrien von Kurden interniert wurden, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Sie verweist in einem Radiointerview auf Sicherheitsrisiken durch islamistische Rückkehrer.

Mit ihrem Positionsbezug stellt sich die Bundesrätin auch gegen eine Aufforderung von Donald Trump. Der US-Präsident droht westeuropäischen Staaten mit der Freilassung der Jihadisten, sollten die Länder ihre jeweiligen Bürger nicht übernehmen.

Bundesrat entscheidet

In der Schweiz wird der Gesamtbundesrat in der Sache entscheiden. Keller-Sutter bereitet den Beschluss als Mitglied des dreiköpfigen Sicherheitsausschusses vor. Ihre Vorgängerin Sommaruga, die seit ihrem Departementswechsel nicht mehr im Ausschuss vertreten ist, sprach sich ursprünglich intern für eine Übernahme internierter Schweizer aus.

Grundsätzlich hat jeder Bürger das Recht, in sein Land zurückzukehren. Umstritten ist, ob eine kontrollierte Übernahme der IS-Kämpfer das Sicherheitsrisiko senkt oder erhöht. Laut dem «Tages-Anzeiger» halten die syrischen Kurden gemäss eigenen Angaben fünf Schweizer fest: drei Frauen, einen Mann und ein Kleinkind.

In der Schweiz gibt es bereits ein Dutzend islamistische Rückkehrer aus Syrien und dem Irak – auf freiem Fuss. Strafverfahren laufen.

Übernommen vom «Tages-Anzeiger», bearbeitet von 20 Minuten.

