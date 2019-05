Kesb muss Eltern wegen Babyfoto-Posts stoppen

Manche Eltern kennen heute kaum mehr Grenzen, wenn sie Bilder ihrer Kinder auf Facebook, Instagram oder anderen Internet-Portalen posten. Hunderttausende zum Teil unvorteilhafte Kinderbilder schwirren im Internet herum - für jedermann einsehbar. Zu sehen sind Babys im Schlaf, mit verschmiertem Mund nach dem Essen, beim Schreien, und Kleinkinder halbnackt im Bademantel.

Dieses Phänomen, Sharenting genannt, wird nun zum Problem auch für die Kindesschutzbehörden in der Schweiz. Patrick Fassbind, Amtsleiter der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) Kanton Basel-Stadt, sagt in der «SonntagsZeitung»: Bei Abklärungen seiner Behörde tauchten regelmässig Bilder von Kindern auf - zum Beispiel auf Facebook, Instagram, Twitter oder Snapchat. Seine Leute müssten immer wieder eingreifen – und manchmal die Eltern per Weisung sogar zwingen, die Bilder zu löschen.

Bei der Kesb in Bern klingt es nicht anders: Präsidentin Charlotte Christener spricht beim Sharenting von einem «bekannten Phänomen». In einer neuen Analyse kommen die Datenschutz-Expertin Sandra Husi-Stämpfli und die Kinder-Anwältin Rita Jedelhauser zu einem klaren Schluss: Fast immer, wenn die Eltern Bilder der Kinder im Netz posten, verletzen sie damit deren Persönlichkeitsrechte.

(roy/20 Minuten)