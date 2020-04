Bub (8) fährt Trotti und kollidiert dann mit Auto

Ein 39-jähriger Autofahrer fuhr am Mittwoch gegen 18 Uhr in Berg TG auf der Andhauserstrasse in Richtung Hauptstrasse. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau fuhr in entgegengesetzter Richtung ein 8-jähriger Junge mit seinem Trottinett auf dem dortigen Trottoir.



Plötzlich war das Kind auf der Strasse

Dann kam es zum verheerenden Unfall: Aus noch unbekannten Gründen fuhr der Bub kurz vor einer Strassenverzweigung mit dem Trotti auf die Fahrbahn. «Es kam zur Kollision mit dem Auto», teilt die Kantonspolizei Thurgau mit.

Der Knabe wurde beim Zusammenstoss mittelschwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Abklärungen zum genauen Unfallhergang laufen.

