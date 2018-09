Wenn die Freundin des Sohnes einzieht

Raphael Koch (23) und Vanessa Hüppi (20) sind seit vier Jahren in einer Beziehung. Seit zwei Jahren wohnen sie zusammen bei Raphaels Eltern in Bassersdorf. Seine Eltern haben ihr Unterschlupf angeboten.

Thomas Steiner, Psychologe



Warum ziehen junge Paare zusammen ins Hotel Mama?



In der heutigen Zeit dauern Ausbildungen länger und es ist schwieriger an gute Jobs zu kommen. Deshalb müssen 25-30-Jährige teilweise von einem Praktikumslohn leben und können sich somit keine eigene Wohnung leisten.



Und wenn ein Paar aus reiner Bequemlichkeit zu den Eltern zieht?



Da kann ich nur den Kopf schütteln. Junge Leute müssen lernen Verantwortung zu übernehmen. Das ist ein wichtiger Aspekt, um das Zusammenleben weiterzuentwickeln. In so einer Situation muss es zu einem Ausgleich kommen. Man kann nicht nur nehmen, man soll auch geben können.



Kann ein solches Zusammenleben funktionieren?



Die Generationen verstehen sich besser als früher. Wenn ihnen Zeit, Freude und genügend Raum gewährleistet wird, kann die «Pärchen-WG» durchaus eine Bereicherung sein. Der Nachwuchs bringt auch ein bisschen Leben ins Haus. Trotzdem muss den Paaren genügend Platz zur Verfügung stehen. Es muss ihnen eine gewisse Intimität und Rückzugsmöglichkeiten gewährleistet werden.

Für eine eigene Wohnung fehlt dem Pärchen noch das Geld. Raphael arbeitet als Fachmitarbeiter in einem Technologiekonzern. Vanessa als kaufmännische Angestellte. Punkto Miete ist das Hause Koch ein Schnäppchen für das junge Paar: Jeweils 300 Franken bezahlen sie an seine Eltern.

«Jaja, Mama macht das schon»

Für Raphael ist es schön, dass seine Freundin zu ihm gezogen ist. Er verbringe sowieso oft Zeit mit ihr: «Das einzig Blöde war, dass ich meinen Kleiderschrank räumen musste, um Platz zu schaffen», sagt Raphael. Ab und zu wird in der Küche mitgeholfen und manchmal wischen Raphael und Vanessa auch den Boden.

Das Hotel Mama hat aber auch Vorteile für die beiden: «Mein Mann und die Kinder leben nach dem Motto: ‹Jaja, Mama macht das schon›», sagt Raphaels Mutter Ilona Koch. In ihrem alten Zuhause musste Vanessa ihre Wäsche noch selber waschen. Jetzt erledigt das Mama Ilona: «Mir spielt es keine Rolle, ob ich für drei oder vier Personen waschen muss», meint die 47-Jährige.

Privatsphäre wahren

Das Verhältnis von Vanessa zu Raphaels Eltern ist sehr gut. Sie seien wie ihre richtigen Eltern, sagt sie. Trotzdem merke man plötzlich, dass man sein «eigenes» Zuhause vermisse: «Man möchte eine gewisse Privatsphäre haben. Wir waren am Anfang abends eigentlich fast nie alleine, mittlerweile hat es sich aber eingependelt», sagt Vanessa. Sie möchte sich in den nächsten Monaten langsam umorientieren und nach einer eigenen Wohnung suchen. Raphael geniesst zurzeit noch das Hotel Mama, würde aber mit seiner Freundin weiterziehen.

Isabelle Platz (20) hatte ebenfalls Mühe damit, an finanzielle Mittel für eine eigene Wohnung zu gelangen. Ihr Freund konnte nach Abschluss seiner Lehre keine Stelle finden und fand in ihrem Elternhaus Unterschlupf: «Meine Mutter verlangt eine Abgabe von 300 Franken und ein aktives Mithelfen im Haushalt. Er chillt aber den ganzen Tag nur rum», sagt Isabelle. In erster Linie fehlt ihr vor allem die Ruhe: «Es wurde am Anfang immer laut im Haus, sodass man sich gar nicht entspannen konnte».