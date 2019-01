Kinderkrippen und sexy Kleidung für Soldatinnen?

Frauen meiden das Militär. Das zeigen die neusten Zahlen zu den am Montag eingerückten Rekruten. Von insgesamt 11’200 sind lediglich 120 Frauen. Zu wenig, findet die Armee. «Ich denke, dass wir 10 Prozent Frauen anstreben müssten. Das erachte ich als realistisches Ziel», sagte der für die Ausbildung der Armee zuständige Korpskommandant Daniel Baumgartner gegenüber «10vor10».

Kinderkrippen schaffen

Um die Armee für Frauen noch attraktiver zu machen, könnten Kinderkrippen eine Möglichkeit sein.«Kinderkrippen sind nötig, um mehr Frauen ins Militär zu locken», findet die ehemalige Infanteriesoldatin Orphelia. Es sei schwierig, Militär und Familie unter einen Hut zu bringen. Diese Option sollte aber auch für Männer angeboten werden, findet Michelle.

Stefan Holenstein, Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft, glaubt, dass es für Frauen bereits viele Anreize gebe, ins Militär zu gehen. Doch: «Wenn bedeutend mehr Frauen Militärdienst machen, könnte sicherlich Handlungsbedarf in Bezug auf Kinderkrippen aufkommen», so Holenstein. Die Armee sei flexibel genug, zusätzliche, günstige Voraussetzungen, inklusive Kinderkrippen, zu schaffen.

Weniger Vorurteile und Sexismus

20-Minuten- Layouterin Stella ist eine der wenigen Frauen, die Militärdienst leistete. «Ich wollte schon immer ins Militär.» Sie habe sich von Anfang an wohlgefühlt. «Ich wurde in meiner Truppe schnell akzeptiert.» Zu Problemen sei es erst gekommen, nachdem ihre Truppe mit einer anderen Kaserne zusammengelegt worden war. «Es gab sexistische Sprüche», erinnert sie sich. Das sei nicht schön gewesen. Doch einige ihre männlichen Kollegen hätten sie in Schutz genommen. Um das Militär attraktiver für Frauen zu machen, sollte man Männer besser darauf schulen, dass blöde Sprüche nicht in Ordnung seien, schlägt Stella vor.

Michelle, Oberleutnant in der Richtstrahl-RS, sieht es ähnlich. Obwohl sie selber eine gute Zeit gehabt habe, könne sie sich gut vorstellen, dass Vorurteile à la «Kampflesbe» und «Bettgspändli» abschreckend seien. «Viele Frauen wollen sich das einfach nicht antun», sagt sie.



Attraktivere Kleidung für Frauen

Auch künftig gibt es bei der Armee Unisex-Uniformen – einzig bei der Unterwäsche gibt es spezielle Schnitte, die auch Frauen passen. Oberleutnant Michelle sagt: «Ich habe die Bekleidung bequem gefunden, doch der Stoff könnte auf der Haut etwas angenehmer sein.» Aktuell sei er etwas rau und kratzig, was das Tragen unangenehm mache. Auch die SVP-Nationalrätin Yvette Estermann sieht Verbesserungspotenzial bei der Armee: «Angepasste, bequemere und attraktivere Kleidung wäre sicher von Vorteil, wenn man sich ernsthaft um Frauen sorgt», sagte sie gegenüber 20 Minuten.

Körperliche Belastung

Anstrengende Märsche, wenig Schlaf und strenge Übungen könnten ebenfalls viele Frauen vom Militärdienst abhalten. «Die körperliche Belastung ist nicht zu unterschätzen. Das könnte auf viele Frauen abschreckend wirken», so Michelle.

Doch das ist nicht nur bei Frauen der Fall. Deshalb hat die Armee Anfang 2018 Massnahmen ergriffen, um die Zahl der Abgänge zu reduzieren und die Rekrutenschule attraktiver zu machen. Die sogenannte «Kuschel-RS» zeigte bereits Wirkung: Die Zahl der Abgänge aus der ersten RS 2018 fiel tiefer aus als im Vorjahr.



