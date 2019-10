Die Katzenvideos darf man erst ab 16 sehen

Katzen, die tanzen, Katzen, die High Fives geben, und Katzen, die misstrauisch dreinblicken: Am Cat Video Fest werden die besten Videos der Vierbeiner in Kinos auf der ganzen Welt gezeigt. Ein Teil der Erlöse geht an lokale Hilfsorganisationen. Auch in Zürich findet das Festival statt. Doch unter 16-Jährige haben keinen Zutritt.

Am 3. November zeigt das Kino Arthouse Uto die Katzenfilme. Auch eine 20-Minuten-Leserin wollte sich das mit ihrem Kind anschauen. Erst nach dem Kauf fiel ihr die Alterslimite auf. Auf eine schriftliche Anfrage beschieden ihr die Verantwortlichen des Kinos, dass 16 das Standardzutrittsalter sei. Das Kino bot ihr an, den Ticketkauf zu stornieren.

Standard-Eintrittsalter 16

Die verantwortliche Kinokette Arthouse bestätigt den Sachverhalt gegenüber 20 Minuten. Grund dafür ist das System der Altersfreigabe. Seit dem 1. Juli macht auch der Kanton Zürich beim nationalen System mit. Die schweizerische Kommission für Jugendschutz im Film legt seit dann für das ganze Land ausser dem Tessin die Altersgrenzen fest. Solange es von der Kommission keine Altersangabe gebe, gelte das Standardzutrittsalter 16, sagt Joana Bänziger von den Arthouse-Kinos.

Grundsätzlich werde zwar jeder Film mit einer Altersvorgabe ausgestattet, der in die Schweizer Kinos komme. Im Fall des Cat Film Fest sei das aber nicht möglich. «Es handelt sich um ein einmaliges Festival. Zudem liegt der Film noch nicht vor. Eine Visionierung durch die Kommission ist aus zeitlichen Gründen und wegen des Aufwands nicht möglich», so Bänziger. Die unter 16-Jährigen müssen sich damit weiterhin mit Katzenvideos auf dem kleinen Bildschirm des Smartphones begnügen.

130 Einsprachen pro Jahr

In der Regel übernimmt die Schweizer Kommission die Empfehlungen der Freiwilligen Selbstkontrolle (FSK) der deutschen Filmbranche. Liegt keine FSK-Empfehlung vor, können die Verleiher Vorschläge machen. Wenn nicht mindestens vier Mitglieder der Kommission, die aus Vertretern der Filmbranche, der Behörden und unabhängigen Fachleuten besteht, einen Entscheid und damit eine Visionierung verlangen, wird dieser Vorschlag übernommen.

Im letzten Jahr musste die Kommission 215-mal einen Entscheid fällen. Das entspricht 41 Prozent aller Filme, die angemeldet wurden. Gegen 130 Entscheide ging eine Einsprache ein. 74 Einsprachen wurden alleine von den Vertretern der Konferenz der Justiz- und Polizeidirektoren erhoben, wie aus dem Jahresbericht der Kommission hervorgeht. Muss diese einen Entscheid fällen, kann sie den Verleihern Gebühren in Rechnung stellen. Üblicherweise handelt es sich um tiefe dreistellige Beträge.

