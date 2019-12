Am Dienstagmorgen ist in Herzogenbuchsee BE im Turm der reformierten Kirche ein Feuer ausgebrochen (alles Aktuelle zum Brand finden Sie hier). Gemäss Gemeindepräsident Markus Loosli, der vor Ort ist, ist die Brandursache noch unklar. Auch über die Schäden konnten noch keine Angaben gemacht werden.



In der Kirche waren heute zwei Anlässe geplant: Um 17 Uhr sollte ein Familiengottesdienst durchgeführt werden, sagt Christoph Tanner, Präsident der Kirchgemeinde. Am Abend wäre dann eine Christnachtfeier auf dem Programm gestanden.

Noch ist nicht klar, ob die Anlässe durchgeführt werden können. Da nur der Turm vom Brand betroffen sei, könnte es möglich sein, die Anlässe trotzdem im angrenzenden Kirchgemeindehaus, das unversehrt blieb, durchzuführen. «Wir werden mit der Feuerwehr Rücksprache halten», sagt Tanner. Der Pfarrer der Kirche, Jonas Lutzweiler, ist schockiert. Zurzeit möchte er sich aber nicht zum Brand äussern.

«Ausgerechnet an Heiligabend»

Anwohner vor Ort sind geschockt: «Ausgerechnet an Heiligabend brennt es in der Kirche! Das ist doch kaum zu glauben», sagt eine Passantin. Stefanie Hofer arbeitet in der Drogerie Max Kilchenmann, die schräg gegenüber der Kirche liegt. Alle dort verfolgen den Brand aus nächster Nähe. «Mein Chef hat der Feuerwehr geholfen, den Verkehr zu regeln», sagt Hofer. Das ganze Dorf sei vor Ort und beobachte das Geschehen. «Das Dorf steht still wegen des Brandes.»

Die Löscharbeiten scheinen aber voranzuschreiten, es sehe so aus, als würde es schon ein bisschen weniger brennen, so Hofer. «Aber das Material brennt wohl gut, deshalb ist das Löschen sicher nicht einfach.»

