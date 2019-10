Kleinbus prallt in Mauer und kippt – 1 Person tot

Am Donnerstag kam es im Kanton Wallis zu einem schlimmen Unfall. Zwei Personen fuhren in einem Kleinbus auf der Forclaz-Passstrasse in Richtung Martinach. Aus derzeit nicht geklärten Gründen kam das Fahrzeug in einer Kurve von der Strasse ab.

Der Kleinbus prallte dabei gegen eine Mauer und kippte zur Seite. Wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte, verstarb eine Person noch auf der Unfallstelle.

Im Fahrzeug eingeklemmt

Die zweite Person wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde die Person ins Spital von Sitten gebracht. Die Identitäten der beiden Fahrzeuginsassen – eines Mannes und einer Frau – müssen formell noch geklärt werden.

Die Forclaz-Passstrasse musste bis zum Mittag in beide Richtungen gesperrt werden. Eine Umleitung wurde signalisiert. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.



(mon)