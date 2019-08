2600 Kinder haben Eintrag im Schwarzfahrer-Register

Obwohl Kinder bis zum Alter von sechs Jahren im ÖV gratis fahren, wurde ein Kleinkind in Begleitung seiner zehnjährigen Schwester, die ein Abo besitzt, von den Schaffhauser Verkehrsbetrieben gebüsst.

Der Fünfjährigen wurde eine Busse von über 100 Franken ausgestellt. Das Mädchen musste die Busse sogar noch «unterschreiben», in dem es seinen Namen auf das Papier zeichnete, um die Richtigkeit der Angaben zu bestätigen. Das sorgte für Empörung.

Doch damit nicht genug. Wie die CH Media schreibt, werden die Personalien von Kleinkindern in einer Datenbank für nationale Schwarzfahrer erfasst. So sollen derzeit drei Dreijährige, zwei Vierjährige und zehn Fünfjährige einen Eintrag haben. In der Alterskategorie der Sechs- bis Zwölfjährigen sind sogar 2600 Schwarzfahrer registriert.

Die Datenbank gibt es seit diesem Frühling. Sie hat zum Ziel, Wiederholungstäter härter zu bestrafen. Zurzeit sind 277'000 Personendaten gespeichert – erfasste Kulanzfälle miteinbegriffen. 80 Transportunternehmen machen derzeit mit. Bis Ende Jahr soll die Zahl auf 115 Betriebe ansteigen.





(mon)