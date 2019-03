«Liebe Eltern, bitte kämpft mit uns für eine Zukunft!»

Mit dem Video unter dem Titel «Eltere – wachet uf» rufen die Klimastreikenden zur Teilnahme an der nationalen Klimademo vom 6. April auf. Dabei appellieren sie an ihre Eltern. «Meine lieben Eltern, ich will euch danken, für alles, was ihr für mich macht», sagt eine Anhängerin der Klimabewegung Schweiz. Aber sie müsse sie enttäuschen. «Meine Generation hat keine Zukunft.»

Umfrage Nehmen Sie an der nächsten Klimademo teil? Ja, das ist wichtig!

Nein, das Problem müsste man anders angehen.

Nein, der Klimawandel bereitet mir keine Sorgen.

Ich weiss noch nicht.

Weitere Anhänger warnen vor dem kippenden Klima. «So, wie ihr lebt, werden wir nicht mehr leben können. Wieso macht ihr nichts?», wenden sie sich vorwurfsvoll an die Eltern. Danach folgt die Bitte: «Liebe Eltern, bitte kämpft mit uns auf der Strasse für eine Zukunft voller Hoffnung.»

Klimaschutz müsse zur Normalität werden

Als Drehbuch des Videos diente ein Brief, den die Klimabewegung Schweiz kürzlich veröffentlicht hatte. Alle Beteiligten hätten gratis gearbeitet und dabei geholfen, diesen Film umzusetzen, schreiben Leonie Traber und Dominik Waser, Organisationsmitglieder der Klimastreikbewegung, in einer Medienmitteilung.

«Unser Ziel ist es, dass möglichst viele ihn sehen und teilen. Es geht hier um nichts Geringeres als um die Frage, ob unsere Kinder noch so auf diesem Planeten leben können, wie wir es konnten. Das muss jedem klar werden», schreiben die Mitglieder weiter. Es müsse zur Normalität werden, das Klima zu schützen. «Nur zusammen sind wir dieser riesengrossen Aufgabe gewachsen!»



(bz)