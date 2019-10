Der Klimawandel kostet 1 Milliarde Franken pro Jahr

Der Asphalt reisst auf, die Schienen verformen sich und in den Flüssen fliesst kaum mehr Wasser: Hohe Temperaturen und Niederschlagsmengen beeinträchtigen und schädigen die Infrastrukturen in der Schweiz. Mit dem Klimawandel dürften Wetterextreme und damit die Belastungen für die Infrastrukturen weiter zunehmen, schreibt das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek). Mittelfristig sei mit Kosten von bis zu einer Milliarde Franken pro Jahr zu rechnen, heisst es in einer neu veröffentlichten Studie.

Diese Bereiche sind am stärksten betroffen:

Transport

Hitze- und Kälteschäden, Verformungen oder Schäden durch Überflutungen können an den Strassen und Schienen hohe Kosten verursachen. «Höhere Temperaturen erfordern Investitionen in Strassen, die der Hitze standhalten; sie reduzieren aber Kälteschäden. Bei der Bahn erfordern Extremtemperaturen eine Reduktion des Fahrtempos, was Verspätungskosten verursacht», erläuterte Studienautor Christian Jaag.

Von 2011 bis 2040 beziffert die Studie die zusätzlichen Kosten im Strassenverkehr pro Jahr mit 83 Millionen Franken. Die Zusatzkosten belaufen sich bis 2040 auf 97 Millionen Franken. Auch gegen Ende des Jahrhunderts, zwischen 2071 und 2100, fällt mit 386 Millionen Franken pro Jahr ein Grossteil der Klima-Kosten auf den Strassenverkehr.

Energie

Die Studie geht davon aus, dass sowohl Wasser- als auch Kernkraftwerke in der Schweiz aufgrund höherer Temperaturen und niedrigerer Wasserpegel weniger Leistung produzieren können. Die dadurch reduzierte Stromproduktion muss mit Strom aus anderen Quellen ersetzt werden. Mit den höheren Temperaturen sinkt einerseits die Nachfrage für Heizenergie, andererseits steigt der Kühlungsbedarf. Insgesamt steigen die Mehrkosten im Energiebereich markant:

Die Studie rechnet damit, dass die Mehrkosten im Energiebereich von 2030 bis 2100 von 310 Millionen Franken pro Jahr auf fast zwei Milliarden Franken pro Jahr steigen.

Wasserversorgung

Durch den Klimawandel ist das «Wasserschloss Schweiz» zwar nicht in Gefahr: Im Durchschnitt wird künftig mit einer Zunahme der jährlichen Wasserverfügbarkeit gerechnet. Durch die stärkere Verdunstung, unregelmässigen Niederschlag und höhere Nachfrage während Hitzewellen nimmt diese im Sommer jedoch ab. Um diese saisonale Wasserknappheit überwinden zu können, wird mit durchschnittlichen Kosten von 37,7 Millionen Franken jährlich gerechnet.

Die Zahlen sind für Umweltministerin Simonetta Sommaruga ein «Weckruf». Sie kündigte einen Aktionsplan für den gezielten Schutz staatlicher Infrastrukturen an. Dabei will sie auch beim Klimaschutz ansetzen: «Ich bin überzeugt: Weniger CO2 ist die günstigste und wirksamste Massnahme zum Schutz unserer Infrastrukturen.»

Ist die Studie Angstmacherei?

Für SVP-Nationalrat Christian Imark ist klar, dass es sich bei der Studie um «politische Propaganda kurz vor den Wahlen» handelt. «Da wird eine Weltuntergangsrhetorik à la Uriella heraufbeschworen, um künftige Steuern auf Benzin oder Flugtickets zu rechtfertigen.»

Dabei sei es unmöglich, zu eruieren, ob ein Felssturz tatsächlich durch eine signifikante Temperaturerhöhung ausgelöst worden sei oder nicht. «Statt für solche Studien würde man das Geld besser in die technologische Innovation fürs Klima investieren.»

(dk/pam)