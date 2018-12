Knallt es an Silvester so häufig wie noch nie?

Der diesjährige 1. August war kein Freudentag für die Feuerwerks-Branche. In vielen Kantonen war das Abbrennen von Feuerwerk verboten, weil die Böden zu trocken waren. Die Umsatzverluste waren gross. Nun hoffen die Verkäufer, dass sie an Silvester umso mehr Raketen, Vulkane und Böller an den Mann bringen können.

So zünden Sie Feuerwerk richtig

Jährlich werden in der Schweiz etwa 2'000 Tonnen Feuerwerk im Wert eines zweistelligen Millionenbetrags abgefeuert, so der «Zürcher Unterländer». Dabei ereignen sich laut der Suva jährlich 280 Unfälle. Diese Tipps gibt die Suva:

- Informieren Sie sich über den Gebrauch und folgen Sie der Anleitung

- Platzieren Sie Feuerwerk auf stabilem Untergrund mit den vorgeschriebenen Sicherheitsabständen

- Halten Sie Kinder von Feuerwerk fern

- Nähern Sie sich Blindgängern erst nach zehn Minuten und zünden Sie diese nie nach

- Halten Sie Löschmittel bereit

Die Zeichen stehen gut. Urs Corradini, Präsident der Schweizer Koordinationsstelle Feuerwerk, sagt, die Verkäufe seien gut angelaufen. «Verkäufer berichten von überdurchschnittlich grossem Interesse», sagt er.

«Silvester-Feuerwerk ist nicht verankert»

Toni Bussmann, der Geschäftsführer des grössten Schweizer Feuerwerksproduzenten Bugano in Neudorf, sagt: «Die Hoffnung ist da, dass die Schweizer nach dem Motto ‹jetzt erst recht› viel Feuerwerk kaufen». Die Wetteraussichten seien gut, es dürfte trocken bleiben. Insbesondere in Touristenorten in den Bergen, im Mittelland, im Raum Zürich und in grenznahen Gebieten hofft Bussmann auf gute Verkäufe.

Gleichzeitig sei aber jetzt schon klar, dass die Ausfälle des 1. August nicht mehr wettgemacht werden könnten. In vielen Regionen der Schweiz sei Silvester kaum mit Feuerwerk verbunden. «In der Westschweiz, in Basel oder Bern ist das Feuerwerk an Silvester nicht verankert.» Der Nationalfeiertag sei viel wichtiger. Das schlägt sich in den Zahlen nieder: «Im Vergleich zum Vorjahr werden wir dieses Jahr zwei Drittel weniger Umsatz machen», so Bussmann. Ähnlich sieht es Urs Corradini: «Jetzt geht es darum, den Schaden zu minimieren», sagt er.

Gemeinden holen Feuerwerk nach



In einigen Kantonen wurde im Vorfeld des 1. August Feuerwerk verkauft, das dann nicht abgebrannt werden konnte. Viele Käufer dürften das Material für den Silvester aufbewahrt haben und am Abend zünden. In Zusammenhang mit den guten Wetterprognosen und den gut angelaufenen Verkäufen könnte das zu so viel Lärm und abgefeuertem Feuerwerk führen wie schon lange nicht mehr.

Selbst Gemeinden holen nun das Feuerwerk vom 1. August nach. Die Stadt Opfikon ZH wollte etwa am 1. August ein grosses Feuerwerk zünden. Wegen des Verbots werden die Raketen nun an Silvester gezündet, wie der «Zürcher Unterländer» berichtet. Eigentlich war dann kein Feuerwerk geplant.



Ärzte warnen

Beim Feuerwerk drohen diverse Gefahren. Jährlich kommt es zu 280 Unfällen (siehe Box). Auch die Spitäler bereiten sich auf Verletzte vor. Beat Lehmann, stellvertretender Chefarzt am Universitären Notfallzentrum des Berner Inselspitals, sagt, saisonbedingt komme es über die Feiertage zu Unfällen mit Feuerwerkskörpern.

Gefahr drohe dabei durch Verbrennungen an den Händen, im Gesicht und an den Augen. Die Ohren wiederum könnten von Knalltraumata betroffen sein. Die Sicherheitsempfehlungen müssten unbedingt eingehalten werden, sagt Lehmann. «Bei Feuerwerkskörpern mit unklarer Herkunft und ohne die üblichen regionalen Gütesiegel ist besondere Vorsicht geboten.»

