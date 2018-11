Können Krankenkassen Patienten bald loswerden?

Solche Verträge – etwa eine Spitalversicherung – sind Verträge von langer Dauer. Diese muss man an neue Gegebenheiten anpassen können: an den medizinischen Fortschritt, an neue Therapien oder Operationstechniken.Nein. Der Gesetzesartikel zu den Vertragsanpassungen ist für die Krankenzusatzversicherung so nicht direkt anwendbar. Die Krankenzusatzversicherung ist ein Spezialfall. Ihre Versicherungsbedingungen müssen von der Finanzmarktaufsicht genehmigt werden, die eine missbräuchliche Vertragsanpassung nicht zulassen würde.Nein. Gemäss neuem Gesetz haben die Lebensversicherer kein ordentliches Kündigungsrecht.* Dominik Gresch ist Leiter Krankenversicherung beim Schweizerischen Versicherungsverband SVV.