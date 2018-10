Können die Verteidiger die Vorwürfe entkräften?

Am dritten Prozesstag rund um den Vorfall vom November 2016 in der mittlerweile geschlossenen Winterthurer An'Nur-Moschee werden die restlichen Verteidiger ihr Plädoyer halten. Ihren Mandanten wird unter anderem mehrfache Freiheitsberaubung, mehrfache Nötigung und mehrfache Drohung vorgeworfen. Die neun Angeklagten sowie ein damals Jugendlicher sollen zwei Gläubige in der Moschee eingeschlossen, beschimpft, geschlagen und massiv bedroht haben. Ein Opfer soll gezwungen worden sein, eine Zehnernote herunter zu schlucken, das andere erlitt laut Anklage durch einen Schlag an den Kopf eine Gehirnerschütterung. Beide Geschädigten litten Todesängste, hiess es gestern.

Die Staatsanwaltschaft sprach in ihrem Plädoyer mehrfach von Selbstjustiz. Die ersten drei Verteidiger hingegen bezichtigten die Geschädigten der Lüge. Ihre Mandanten seien vorverurteilt worden. Insbesondere der Journalist Kurt Pelda und dessen Verhalten wurde kritisiert. Am Mittwoch sind nun die restlichen sechs Verteidiger an der Reihe.