Fehler in Staatsexamen nerven angehende Ärzte

Am 1. November treten die ersten neu ausgebildeten Ärzte ihre Stelle an. Doch die angehenden Mediziner machen sich Sorgen: Weil die eidgenössische Prüfung in Humanmedizin in gewissen Fragen Fehler enthält, befürchten sie eine Verzögerung bei den Resultaten. «Man lässt die angehenden Mediziner im Ungewissen darüber, ob sie bestanden haben und somit ihre Stelle Anfang November auch wirklich antreten können», sagt eine Involvierte zu 20 Minuten. Die Prüfungskommission, deren Aufgabe es sei, die Kompetenzen der angehenden Ärzte zu prüfen, müsse sich nun selbst Fragen zur eigenen Kompetenz stellen.

Eidgenössische Prüfung für Humanmedizin



Die eidgenössische Prüfung für Humanmedizin besteht aus zwei Teilen. Einerseits aus einem schriftlichen Multiple-Choice-Teil und andererseits aus einer praktischen Prüfung. Zur Prüfung zugelassen werden Medizinstudenten, die ein Masterdiplom vorzuweisen haben. Hat ein Absolvent die Prüfung nicht bestanden, hat er die Möglichkeit, sie ein Jahr später zu wiederholen. Insgesamt darf die Prüfung dreimal geschrieben werden.







Das Problem: Bei einzelnen der insgesamt rund 300 Prüfungsfragen fehlten Buchstaben oder ganze Wörter. In einem Mail, das 20 Minuten vorliegt, entschuldigt sich die Prüfungskommission bei den Absolventen ausdrücklich für die Unannehmlichkeiten. Während der Speicherung von Änderungen in der Fragendatenbank sei ein Problem aufgetreten. Die Prüfung durchlaufe zahlreiche Kontrollschritte, das Lektorat – wo die Komplikationen auftraten – sei der letzte davon. Fehlerhafte Fragen würden in den Prüfungsresultaten nicht miteingerechnet, versichert die Kommission in ihrer Mail. Für die Absolventen gebe es so keinerlei Nachteile.

«Resultate kommen wie geplant»

Laut Daniel Dauwalder, Sprecher des zuständigen Bundesamts für Gesundheit, wird es zu keinerlei Verzögerungen punkto Prüfungsergebnisse kommen: «Jedes Jahr werden die Prüfungsresultate in der ersten oder zweiten Oktoberwoche verschickt, dies wird auch dieses Jahr so sein.» Wer die diesjährige Prüfung bestanden habe, könne seine Stelle wie geplant antreten – auch per 1. November. Weiter sagt Dauwalder, dass das Problem erstmals aufgetreten sei. «Es ist behoben und wird sich nicht mehr auf zukünftige Prüfungen auswirken.»

Die Prüfung kostet die angehenden Mediziner 1500 Franken. Hinzu kommen die Anmeldekosten von 200 Franken sowie bei bestandener Prüfung die Kosten fürs Diplom, die 500 Franken betragen. So sagt eine weitere Betroffene: «Ich finde es einfach ein bisschen peinlich, dass wir so viel Geld für diese Prüfung bezahlen und niemand vor dem definitiven Druck solche Fehler erkennt.»

Zusätzlicher Stress für Studierende

Der Zeitdruck während der Prüfung sei ohnehin schon sehr hoch, bemerke man dann auch noch fehlerhafte Fragen, erhöhe das den Stress zusätzlich: «Insgesamt stolperte ich über knapp zehn Fragen, die falsche Sätze enthielten. Erst als die Prüfungsverantwortlichen uns darüber informierten, dass sich auf allen Prüfungsbögen Fehler befänden, liess die Verwirrung nach. Wir durften die besagten Fragen dann vermerken und auslassen», so die Betroffene.

Sie sei froh, dass die Absolventen noch während der Prüfung auf die Fehler hingewiesen wurden. Trotzdem sei man sich unter Betroffenen einig darüber, dass die falschen Sätze für zusätzlichen Stress während der Prüfung sorgten und die Ausgangslage deshalb «schon ein bisschen doof» gewesen sei.



