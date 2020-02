Können sich nur reiche Jugendliche weiterbilden?

Mit dem Abschluss einer Lehre oder eines Studiums erhoffen sich viele junge Erwachsene, ihre Eltern entlasten zu können und den Weg in die finanzielle Unabhängigkeit zu finden. Oft zerbricht diese Hoffnung bereits nach wenigen Wochen an der harten Realität der hohen Schweizer Lebenshaltungskosten. Zweitausbildungen, unterbezahlte Praktika, lange Studiengänge, Schulden, unvorhergesehene Arztrechnungen, teure Hobbys, Suchtprobleme.

Die Liste der Gründe, weshalb man trotz eigenem Einkommen weiterhin von seinen Eltern abhängig bleiben kann, ist lang. Dennoch wird dieses Thema selbst unter Freunden meist tabuisiert – aus Höflichkeit, aus Scham oder schlicht aus Angst vor Neid. Um ein Schlaglicht auf dieses Tabu zu werfen, hat 20 Minuten über 3300 Leser zu ihrer finanziellen Situation befragt:





Die Resultate lassen aufhorchen, auch wenn die Umfrage nicht repräsentativ ist. So bezieht jeder dritte erwachsene Leser, der an der Umfrage teilgenommen hat, regelmässig Geld von seinen Eltern. Knapp zwei Drittel der finanziell abhängigen Erwachsenen sind unter 30 Jahre alt. In vertiefenden Gesprächen gaben die meisten von ihnen an, das Geld für Zusatzausbildungen oder Weiterbildungen auszugeben. Umgekehrt kam eine Studie des Bundesamts für Statistik (BFS) zum Schluss, dass 83 Prozent der Schweizer Studenten Geld von ihren Eltern beziehen. Können in diesem Land nur Kinder wohlhabender Eltern studieren oder sich weiterbilden?

«Die Schweiz ist punkto Chancengerechtigkeit immer noch ein Entwicklungsland», sagt Matthias Aebischer, SP-Nationalrat und Mitglied der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK). So zeige sich, dass der Einstieg ins Gymnasium für Kinder aus bildungsfernen Kreisen immer noch viel schwieriger sei als für Kinder von Akademiker-Familien.



«Ein bildungsnahes Elternhaus verschafft den Kindern einen klaren Vorsprung in der Schule, ein vermögendes Elternhaus einen klaren Vorteil im Studium», sagt Aebischer. Er fordert daher weitere Massnahmen zur Förderung der Chancengerechtigkeit wie Schulen ohne Hausaufgaben oder der Gymnasiumeintritt ohne Prüfung.

Julie Falcon pflichtet Aebischer bei. Sie ist Soziologin und forscht an der Universität Lausanne zum Thema Chancengleichheit und soziale Mobilität. Falcon ist in ihrer Forschung zum Schluss gekommen, dass die soziale Herkunft eines Kindes noch immer einen entscheidenden Einfluss auf seine Berufschancen hat.

Die Soziologin fordert daher, dass der Staat finanziell benachteiligten Schülern viel stärker beisteht: «Stipendien sollten nicht nur in Ausnahmefällen gewährt, sondern ähnlich wie im skandinavischen Modell allen Studenten verfügbar gemacht werden.» Und auch junge Leute, die mit ihrer ersten Lehre keinen Job finden und eine Zusatzausbildungen machen wollen, sollen gemäss Falcon vom Staat unterstützt werden.

«Die Schweiz ist das Chancenland schlechthin»

Christian Wasserfallen ist FDP-Nationalrat und Aebischers Kollege in der WBK-Kommission. Für Wasserfallen ist die Schweiz das Chancenland schlechthin: «Es gibt immer mehr Leute, die dank der Durchlässigkeit des dualen Berufsbildungssystems einen höheren Abschluss machen können. So steigen auch die Einkommen.» Die Schweiz sei gut auf Kurs, so Wasserfallen. Zudem sei es naheliegend, dass 18 bis 30-Jährige während oder kurz nach ihrer Ausbildung teilweise noch auf Geld von ihren Eltern angewiesen seien.



Wasserfallen glaubt nicht, dass die soziale Herkunft eines Kindes einen entscheidenden Einfluss auf seine Berufschancen hat: «Die Berufsbildung ist der Einstieg in den Aufstieg. Darum hat die Schweiz international betrachtet eine ausgeglichene Verteilung der Einkommen.» Der FDP-Nationalrat verweist ausserdem auf die dank des aktuellen Lehrstellenüberschusses grosse Auswahl an Berufen sowie die tiefe Jugendarbeitslosigkeit, die ihn stolz mache.



Aebischers Forderungen, Hausaufgaben abzuschaffen oder generell prüfungsfrei ins Gymnasium eintreten zu können, hält Wasserfallen für nicht zielführend: «Dies würde zu einer klaren Verschlechterung des Bildungsniveaus aller Beteiligten führen.» Zudem gebe es in der Schweiz überall die Möglichkeit, Stipendien zu beantragen, so Wasserfallen. «Die Quote der Stipendienbezüger an Hochschulen ist generell rückläufig, was kein schlechtes Zeichen ist.»



«Die Jugendarbeitslosigkeit ist so tief wie seit Jahren nicht mehr»

Auch für Matthias Ammann vom wirtschaftsliberalen Thinktank Avenir Suisse ist Chancengerechtigkeit in der Schweiz bereits gegeben: «Alle Jugendliche haben den gleichen Zugang zu den Bildungsinstitutionen.» Er verweist auf den Global Social Mobility Index, in dem die Schweiz auf Platz sieben von 82 untersuchten Ländern liegt.

Gegenüber Falcons Forderung, Studiengänge staatlich viel stärker zu unterstützen, ist Ammann kritisch eingestellt: «Die Kantone unterstützen je nach Einkommensniveau der Familie Studierende gezielt mit Stipendien oder Darlehen, um die Chancengleichheit von Personen in Ausbildung sicherzustellen – nicht nur Studierende an Universitäten, sondern auch in der beruflichen Grundbildung und der höheren Berufsbildung. Es bringt nichts, diejenigen zu alimentieren, die es nicht nötig haben. Das Giesskannenprinzip ist wenig effektiv, um die soziale Mobilität zu fördern.»