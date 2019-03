Kollegen des Verletzten kündigen Rache an

Mehrere Jugendliche sind am Samstag beim Shoppi Tivoli in Spreitenbach aufeinander losgegangen. Das Resultat: Ein 15-Jähriger aus Dietikon wurde mit einem Messer attackiert und am Bein verletzt, andere erlitten Kopfverletzungen. Hintergrund der Schlägerei ist ein Streit zweier Gangs aus Spreitenbach AG und Dietikon ZH.

20 Minuten hat den Verletzten im Spital besucht. Wegen den laufenden Ermittlung will der 15-Jährige nichts zu der Auseinandersetzung sagen: «Ich mag auch nicht mehr erzählen. Ich habe schon die ganze Zeit mit der Polizei geredet.» Der Jugendliche betont, dass er kein Verräter sei: «Ich werde keine Namen nennen – egal ob von meinen Kollegen oder dem Täter.» Auch auf eine Anzeige möchte er verzichten: «Für was auch? Das bringt doch niemandem etwas.»

Bruder fand ihn

Am Nachmittag soll der Vater des Täters ihn im Spital besucht haben: «Er wollte sich entschuldigen.» Für ihn sei das aber nur ein Vorwand, damit er keine Anzeige erstattet. Dass der Täter ein Messer dabei hatte, erstaune ihn nicht: «Wir waren 20 Leute und sie nur 10. Wir waren ihnen überlegen.» Er selber hätte sich an Stelle des Täters auch gewehrt. Der 15-Jährige betont aber: «Ich hatte kein Messer dabei.» Wie es nun weitergeht, wisse er nicht: «Ich will jetzt einfach meine Ruhe.»

Vor dem Spital konnte 20 Minuten noch mit dem Bruder des Verletzten sprechen: «Ich war im McDonald’s als Kollegen zu mir kamen und sagten ‹Dein Bruder wurde abgestochen›.‹ Er sei dann gleich losgerannt: «Ich fand meinen Bruder blutend vor. Das war natürlich ein Schock.»

Dieses Video zeigt, wie sich die Beteiligten bekämpft haben.

Rache für den Verletzten

In der Zwischenzeit habe er mitbekommen, dass Jugendliche aus Dietikon seinen Bruder nun rächen wollten: «Das kursiert in den sozialen Medien.» Wie 20 Minuten weiss, verschicken sich die Kollegen ein Bild, das ursprünglich vom Verletzen stammt. Während er nur sein blutendes Bein zeigte und darauf «Wenn me fightet, Stich im Bein» schrieb, heisst es nun: «Ihr scheiss HS (Anm. der Redaktion: Hurensöhne) #wartetab. Scheiss 8957.» Die Postleitzahl steht für Spreitenbach.

Der Bruder selbst sei an dem Streit nicht beteiligt: «Ich kümmere mich lieber um meine Bewerbungen oder game zu Hause.» Auch sein Bruder, der unter der Woche in einer Pflegefamilie wohnt, habe sich in letzter Zeit beruhigt: «Früher war er noch eher an einer Schlägerei beteiligt. Doch da war er jünger.»

(mon/qll)