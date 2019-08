«Naive Mädels sind halt sein Beuteschema ... sie Studentin, wenig Einkommen und ein älterer Mann mit Wohnung, Job etc.», schreibt Sugerdaddy in der Kommentarspalte zur Story über Michelle und Hans. Und Max findet: «Ich würde sogar solche Beziehungen fördern. So könnte man das Problem der Alterspflege lösen ... ;-)» Einige vermuten, dass Michelle finanzielle Interessen haben könnte. «Ich frage mich, ob ihr Interesse gleich gross wäre, wenn er ein armer Büezer mit kleinem Einkommen wäre ...?», schreibt zum Beispiel MadShark.

Umfrage Wie stehen Sie zu Beziehungen mit grossem Altersunterschied? Jeder so, wie er mag.

Ich führe selber so eine Beziehung.

Ich glaube nicht, dass das funktioniert.

Die meisten User sind in ihren Kommentaren jedoch wohlwollend und dem Paar gegenüber positiv eingestellt. Rund 57 Prozent der Teilnehmer der Online-Umfrage finden, jeder solle die Beziehung führen, die ihm gefalle. Ein Drittel glaubt dagegen nicht, dass es mit einem so grossen Altersunterschied funktioniert. Adriana meint: «Ich glaube, die beiden haben genug reflektiert, um zu wissen, was sie da tun. Sie leben so, wie es ihnen wohl ist, und verletzen niemanden damit. Wenigstens sind die beiden mutig genug, ihr Leben so zu leben, wie sie möchten, und nicht, wie es die Gesellschaft es von ihnen erwartet.»

Positive Kommentare, aber ...

Viele wittern hinter negativen Kommentaren bloss Neid und Missgunst. «Mein Chef hat mir mal gesagt, Leute, die lästern, sind eifersüchtig, ich glaube, er hat recht. Wenn die beiden glücklich sind, geht es niemanden etwas an», schreibt Michi und erntet damit weiter 3000 Likes. Und Sandy bewundert den Mut der beiden: «Wünsche den beiden alles Gute, Liebe kennt kein Alter. Die meisten Kommentare hier sind ja positiv, aber was würden die meisten schreiben, wenn es umgekehrt, und die Frau die Ältere wäre? Ich traue mich leider nicht, zu meinen Gefühlen zu einem 17 Jahren jüngeren Mann zu stehen ...»

Zahlreiche User haben Mühe damit, dass Hans im Beitrag sein Gesicht nicht zeigt. Für Daysi ist klar: «Dass der Typ nicht öffentlich zu ihr steht, sagt viel aus. Alter hin oder her – der steht auf jeden Fall nicht zu ihr und der Beziehung, so etwas hat keine grosse Zukunft.» Aylin Duran hat dafür jedoch Verständnis: «Dass Hans sich nicht zeigt und Michelle die Offensive lässt, verstehe ich sehr gut, denn so, wie ich den Eindruck habe, ist Hans ein Mann, welcher sehr viel Lebenserfahrung hat und sehr gut voraussieht, wie Menschen reagieren.»

Michelle und Hans sind nicht allein

«Wo die Liebe hinfällt», titelt Andi seinen Kommentar und schreibt: «Ich (m) bin 55. Meine Freundin ist 18. Wir sind seit 14 Monaten ein Paar. Klappt prima. Altersgrenzen verschwimmen, wenn man länger zusammen ist. Meine Freundin ist in meinen Augen alterslos. Ihr geht es genau so.»

Simon gibt allerdings zu bedenken: «Sie sollen die Zeit zusammen geniessen, denn ewig wird das nicht halten. Längerfristig wird der Altersunterschied zum Problem werden. Bei ihm geht es mit der Libido nur noch abwärts, bei ihr hingegen geht es noch 10 bis 15 Jahre aufwärts. Auch mit dem Wandern und dem gemeinsamen Reisen wird es sicher nicht einfacher werden. Und ob sie wirklich nie Kinder will, steht auch noch in den Sternen. In 5 bis 10 Jahren kann sich einiges ändern.»

Aus eigener Erfahrung spricht auch Erika Fluri: «Ich selbst habe einen 28 Jahre jüngeren Mann. Wir harmonieren hervorragend und haben keine Probleme. Alles tipptopp! Was solls, Alter hin oder her! Das sind nur Klischees, damit die Leute etwas zu reden haben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass nur diejenigen negative Kommentare abgeben, die selbst nicht glücklich sind! Macht so weiter und geniesst den Moment!»

(20 Minuten)