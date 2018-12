Doppelt so viel Regen wie im ganzen November

Wer mit dem Dezemberanfang auf Schnee gehofft hatte, wurde nun enttäuscht. Die Temperaturen sind bereits seit dem Wochenende im zweistelligen Bereich und eine Veränderung ist laut Roger Perret von Meteonews auch in den nächsten Tagen nicht in Sicht.

Bis Freitag halten die wärmeren Temperaturen nämlich noch an. Nur am Mittwoch sinken sie kurzfristig auf rund 8 Grad, um dann wieder auf über 10 Grad anzusteigen. Auch der Regen bleibt mit Ausnahme des Mittwochs noch bestehen. Grössere Wassermengen sind aber nicht zu erwarten. «Man muss jedoch immer wieder mit Schauern rechnen», so Perret.

Schnee in Aussicht

Am Wochenende sinken die Temperaturen dann endlich auf ein winterliches Niveau. Die Schneefallgrenze kann dann sogar bis auf 800 bis 1000 Meter über Meer sinken. Besonders für die Skigebiete könnte das eine Ladung Neuschnee bedeuten. Anfang der nächsten Woche ist es dann durchaus möglich, dass der Schnee bis ins Flachland fällt. Perret sagt: «Es besteht Hoffnung, dass der Winter kommt, garantiert ist dies aber noch nicht.»

Innerhalb von nur 48 Stunden fiel mehr als doppelt so viel #Regen als im vergangenen #November.#Dezemberregen^PP pic.twitter.com/km5uhlqTBB — SRF Meteo (@srfmeteo) 3. Dezember 2018

(doz)