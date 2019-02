Kann bald jeder die Teilzeit-Lehre machen?

Der 15-jährige Tessiner Matteo Tedoldi gehört zur Eishockey-Auswahl von Swiss Olympic, trainiert beim HC Ambri-Piotta – und absolviert eine Lehre als Distributionslogistiker bei der Post. Damit er nach dem Austragen von Briefen und Paketen jeweils trainieren kann, bietet ihm die Post eine Teilzeitlehre mit einem Pensum von 75 Prozent an. «Die Lernenden benötigen ein hohes Mass an Flexibilität sowie genügend Zeit für den Sport und die Regeneration», schreibt die Post dazu in ihrer Personalzeitung.

Beispiel Deutschland

Seit 2005 gibt es in Deutschland die Möglichkeit, eine Berufsausbildung auch in Teilzeit zu absolvieren, allenfalls mit einer verlängerten Ausbildungszeit. Ziel ist es, Auszubildenden mit einem Kind oder pflegebedürftigen Angehörigen eine Ausbildung zu ermöglichen. Ihr Anteil ist laut den aktuellsten Zahlen aber gering: Nur 2084 oder 0,4 Prozent aller neuen Verträge wurden 2016 in Teilzeit abgeschlossen.

Das Unternehmen will mit dem drei- bis vierjährigen Lehrangebot ihre Zielgruppe bei den Lernenden erweitern. Teilzeitlehrstellen offeriert das Unternehmen auch hochtalentierten Musikern. «Die Resonanz ist positiv, und wir können die Stellen jeweils gut besetzen», sagte der Post-Sprecher François Furer zu 20 Minuten. Sportler müssten über eine Talentkarte verfügen, also den Nachweis eines Sportclubs für den Einsatz in einem Nachwuchskader. Musiker könnten den Nachweis über ihr hohes Engagement via eine Musikschule – beispielsweise das Konservatorium in Bern – erbringen.

Teilzeit-Lehre soll nicht nur Sportlern möglich sein

Ein solches Angebot dürfe nicht nur hochtalentierten Sportlern oder Musikern offenstehen, findet die SP-Nationalrätin Ursula Schneider Schüttel. Sie fordert deshalb mehr Teilzeit-Lehrstellen. «Besonders für junge Väter und Mütter oder Menschen mit gesundheitlichen Problemen wäre ein solches Angebot wichtig. Aber auch denjenigen, die sich in der Freizeit beispielsweise politisch oder in der Jugendarbeit engagieren, hilft mehr Flexibilität.» Dafür brauche es aber auch Lehrstellen mit Pensen von weniger als 75 Prozent, wie dies in Deutschland schon möglich sei. Gut kommt die Forderung bei Berufsschülern in Zürich an. Das zeigt eine Umfrage von 20 Minuten (siehe Video oben).

Ob Teilzeit-Modelle oder Verkürzungen in einem Lehrberuf möglich sind, regeln die Kantone eigenständig in ihren Bildungsverordnungen. «Insbesondere für Personen mit besonderen Bedürfnissen oder Vorkenntnissen bieten Teilzeitlehren eine effiziente Möglichkeit, einen Berufsabschluss zu erwerben», sagt Tiziana Fantini, Sprecherin des Staatssekretariats für Berufsbildung.

Michael Kraft, Leiter Bildung beim Kaufmännischen Verband, appelliert an Kantone sowie Firmen, solche Teilzeitpensen bei Lehren zu genehmigen: «Die Berufsbildung muss auf gesellschaftliche Bedürfnisse reagieren. Teilzeit in der Lehre muss für Personen mit unterschiedlichen Hintergründen möglich sein.» Gefordert seien die Kantone, sagt auch die SP-Nationalrätin Schneider Schüttel. «Damit aber schweizweit ein gutes Angebot zustande kommt und Chancengleichheit gewährleistet ist, würde ich es begrüssen, wenn der Bund ein solches Angebot fordern und allenfalls fördern würde.»

«Es fragt sich, wann die Lernenden dann noch im Betrieb sind»

Werner Scherrer, Präsident des Zürcher KMU- und Gewerbeverbandes und Vorstand im Schweizerischen Gewerbeverband, hält indes wenig von der Teilzeitlehre für alle. «Die Belastung durch die Berufsschule ist für die Betriebe bereits sehr hoch – insbesondere in der Berufsmaturität.» Wenn auf breiter Front noch Teilzeitpensen mit allen möglichen Begründungen zugelassen würden, stelle sich die Frage, wie oft die Lernenden überhaupt noch im Betrieb arbeiteten. Bei Spezialfällen wie Spitzensportlern oder jungen Eltern mache eine Teilzeitlehre zwar Sinn. «Aufgrund des administrativen Aufwands für den Betrieb ist dies wohl eher etwas für grössere Firmen», sagt Scherrer.