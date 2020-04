Kommt jetzt die Rückkehr zur Normalität?

Die Anzahl Neuerkrankungen am Coronavirus gehen kontinuierlich zurück: Meldete das BAG am 30. März noch 1292 laborbestätigte Neuerkrankungen innerhalb von 24 Stunden, waren es eine Woche später nur noch 522. Trotzdem sagte Bundesrat Alain Berset an der Pressekonferenz vom Montag: «Der Peak ist noch nicht erreicht, die Fallzahlen steigen weiter an.»



Die Frage, ob der viel zitierte «Peak» tatsächlich schon erreicht sei, lasse sich zurzeit nicht eindeutig beantworten, sagt Volker Thiel, Professor für Virologie an der Universität Bern: «Es gibt keine einheitliche epidemiologische Definition dieses Begriffs.»



«Dunkelziffer bleibt grosse Unbekannte»

Österreich lockert Massnahmen



Nach Ostern soll in Österreich in der Corona-Krise der langsame Weg zurück in Richtung Normalität beginnen. Ziel sei es, dass ab dem 14. April kleine Geschäfte sowie Bau- und Gartenmärkte unter strengen Auflagen wieder öffnen dürfen, teilte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Montag in Wien mit.



Ab 1. Mai sollen dann alle Geschäfte, Einkaufszentren und Friseure wieder öffnen dürfen. Hotels und die Gastronomie sollen frühestens Mitte Mai folgen. Die Ausgangsbeschränkungen werden allerdings bis Ende April verlängert, die Schulen bleiben bis Mitte Mai zu. Veranstaltungen sollen bis Ende Juni nicht stattfinden. Zudem wird das Tragen eines Mundschutz künftig nicht nur in Supermärkten und Drogerien zur Pflicht. (vro/sda)

So habe sich die Kurve der Neuerkrankungen zwar abgeflacht. «Im Moment sieht man eine Verlangsamung der Übertragungen, was ein gutes Zeichen ist», sagt Thiel. Laut Daten der Johns Hopkins Universität ist auch die Verdoppelungszeit deutlich angestiegen: Sie betrug am Sonntag bereits 24,3 Tage.



«Trotzdem infizieren sich in der Schweiz weiterhin jeden Tag hunderte Menschen mit dem Coronavirus. Was die Gesamtzahl der Menschen angeht, die sich mit dem Virus anstecken, haben wir den Peak also sicher noch nicht erreicht.»



Eine grosse Unbekannte bleibe stets die Dunkelziffer, sagt Thiel: «Wir sprechen hier immer nur von den bestätigten Fällen. Was wir nicht wissen ist, wie viele Menschen erkrankt sind, sich aber nie haben testen lassen, weil sie keine oder nur schwache Symptome hatten.»



Entscheid aus Österreich weckt Begehrlichkeiten

Am Montag hat Österreich beschlossen, die Massnahmen gegen das Coronavirus schrittweise wieder zu lockern (siehe Box). Auch in der Schweiz wird das gefordert. FDP-Präsidentin Petra Gössi drängt bei den Geschäften auf Lockerungen. Und auch SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher forderte den Bundesrat am Freitag dazu auf, die Öffnung der Wirtschaft vorzubereiten.



Für Thiel ist der Zeitpunkt für eine Lockerung des Massnahmen jedoch noch nicht gekommen: «Wir müssen die Zahlen weiterhin genau beobachten. Erst wenn die Zahl der Neuinfektionen über längere Zeit auf tiefem Niveau ist, kann über eine Rückkehr zur Normalität nachgedacht werden.»



Arzt geht von über einer Million Infizierter aus

Der Zürcher Arzt und Unternehmer Stephan Rietiker geht sogar noch einen Schritt weiter: «Ich glaube nicht, dass die Neuinfektionen abnehmen, im Gegenteil.» Auch Rietiker verweist darauf, dass die vom BAG veröffentlichten Zahlen stark davon abhängen würden, wie viel getestet werde. «Ich gehe davon aus, dass schon 15 Prozent der Schweizer Bevölkerung infiziert sind», sagt Rietiker.



Das müsse aber keine «Bad News» sein, sagt Rietiker, denn: «Bei einer Durchseuchung von 50 bis 75 Prozent stirbt das Virus aus.» Für Rietiker ist deshalb dieser sogenannte Durchseuchungsgrad massgebend für die Frage, wann der Peak erreicht sei.

Das lasse sich nur mit grossflächigen Tests herausfinden. «Der Ausweg aus dem Lockdown liegt in einer auf breiten Tests abgestützten, gestaffelten, gezielten Lockerung der Massnahmen und der schrittweisen Rückkehr zur Normalität», sagt Rietiker.



Der Bundesrat betonte derweil in den vergangenen Tagen immer wieder, es sei «illusorisch», dass der vom Bund beschlossene Lockdown am 20. April gelockert werde. Aktuell gelten die Massnahmen bis am 19. April, der Bundesrat will spätestens am 16. April darüber informieren, wie es danach weitergeht. Es sei wichtig, jetzt bei den Bemühungen nicht nachzulassen: «Wir müssen nun hart bleiben und Opfer bringen, auch über die Ostertage», sagte Berset am Montag.