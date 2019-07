Schilder-Flut überfordert Autofahrer

Beim Linksabbiegen an einer Kreuzung im hektischen Verkehr muss der Autofahrer innert Sekunden die Situation erfassen: Gilt Rechtsvortritt? Welche Schilder zeigen was an? Drängelt von rechts aus einer Einfahrt ein anderes Auto auf die Spur? Diese Informationsflut kann rasch zur Überforderung führen: Der Fahrer baut einen Unfall, etwa weil er den Vortritt missachtet oder ein Verkehrsschild übersieht.

Der d2-Test

Der d2-Test ist ein neuropsychologischer Test zur Erfassung der Aufmerksamkeit und Konzentration. Die Aufgabe: Der Proband erhält 14 Zeilen vorgesetzt mit vielen «d» und «p». Über den Buchstaben ist jeweils ein oder zwei Striche aufgeführt. Ziel ist es in 20 Sekunden pro Reihe alle «d», über denen zwei Strichen stehen, durchzustreichen.

Die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) warnt nun in einem neuen Faktenblatt vor den Folgen der Überforderung an Kreuzungen. Das grösste Problem seien Kollisionsunfälle beim Einbiegen oder beim Kreuzen. In 30 Prozent dieser Fälle führe ein Aufmerksamkeitsdefizit zu einem solchen Unfall.

«Gefahrenwahrnehmung sehr schwach ausgeprägt»



Laut einer Auswertung der BfU für 20 Minuten gab es in den letzten fünf Jahren im Durchschnitt pro Jahr 34 schwere Kreuzungsunfälle mit Junglenkern. «Da ihre Gefahrenwahrnehmung sehr schwach ausgeprägt ist, haben sie eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, infolge von Informationsfehlern Unfälle zu verursachen.»

BfU-Studienautor Hysen Berbatovci betont, die heutigen Junglenker hätten nicht an Fähigkeit eingebüsst, gut Auto zu fahren. Das Problem sei vielmehr, dass sie wenig Routine hätten und von unbekannten, gefährlichen Situationen zum Beispiel an Kreuzungen oder in Kurven überrascht würden. «Die Ablenkungen haben in den letzten Jahren zugenommen», sagt Berbatovci: mehr Verkehr, zusätzliche Elektroniksysteme wie Navigationsgeräte, die das Armaturenbrett erweitern. Ein Beispiel: Folgen mehrere Schilder aufeinander, missachten sie ein Schild oder interpretieren es falsch, was zu einem Unfall führen kann.

Konzentrationstest soll Abhilfe schaffen



Die Beratungsstelle könnte sich deshalb vorstellen, in der Fahrausbildung einen sogenannten d2-Konzentrationstest (siehe Box) zu integrieren, «um bei Fahrschülern mögliche Konzentrationsschwächen zu eruieren». Bei niedrigen Ergebnissen könnten sie geschult werden. Berbatovci schlägt zudem vor, dass man einen Fahrsimulatorbesuch in die Ausbildung beim Fahrlehrer oder in den bestehenden WAB-Kurstag integrieren könnte.

Der Zürcher Fahrlehrer Claude Truffer kennt die problematischen Stellen bei Kreuzungen. Für die Überforderung vieler Lenker macht er auch den zunehmenden «Schilderwald» verantwortlich (siehe Video). Allein in der Stadt Zürich gab es Ende 2018 53'800 Schilder.

«Viele Hauptstrassen wurden zu 30er-Zonen gemacht, dort wimmelt es von zusätzlichen Schildern», so Truffer, der auch im Vorstand des Zürcher Fahrlehrerverbands sitzt. Ebenfalls ein Problem seien all die Trottis und E-Bikes, die zusätzlich die Aufmerksamkeit der Lenker forderten.

«Nicht bei der Verkehrssicherheit sparen»

Truffer geht gar noch weiter als die BfU. Er fordert, den zweiten WAB-Kurstag, der auf 2020 abgeschafft werden soll, für Schulungen im Bereich der Gefahren an Kreuzungen zu nutzen. «Die Politik darf hier nicht bei der Verkehrssicherheit sparen», sagt Truffer.

Es könne nicht sein, dass immer mit zusätzlichen Kursen argumentiert werde, findet dagegen FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen. «Es muss doch das Ziel sein, dass ein Lenker nach der Prüfung sicher fahren kann.» Wenn der Kreuzungsverkehr tatsächlich ein Problem sei, müsse man diese Situationen im privaten Umfeld praktisch verbessern, um die Routine zu erhöhen. Wasserfallen hatte per Motion versucht, beide obligatorischen WAB-Kurse abzuschaffen. Der Bundesrat entschied, die Zweiphasen-Ausbildung ab 2020 auf einen Tag zu kürzen.