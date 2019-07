Kosovo will bei Suche nach Ismaili helfen

Die 24-jährige Nati-Spielerin Florijana Ismaili sprang am Samstagnachmittag von einem gemieteten Schlauchboot in den Comersee und gilt seither als vermisst. Auch die Suche mit einem Tauchroboter war bisher erfolglos.

Nun bietet der kosovarische Premierminister Ramush Haradinaj seine Hilfe an, wie albanische Medien schreiben. Auf Facebook schreibt der Politiker in einem Post vom Montag mit dem Titel «Kosovo ist bereit, das FSK für die Suche nach Florijana Ismaili zu schicken»: «Besorgt über die Nachricht über Florijana Ismaili, die seit Samstag als vermisst gilt, habe ich heute dem Schweizer Botschafter in Kosovo, Jean-Hubert Lebet, einen Brief geschrieben. Als ein Partnerstaat der Schweiz habe ich nach Absprache mit dem Verteidigungsministerium die Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, die Spezialeinheit der kosovarischen Sicherheitskräfte für die Suche und Bergung der Schweizer Nati-Spielerin bereitzustellen.»

Angebot kommt gut an

Sein Hilfestellungsangebot kommt gut an. So heisst es etwa, dass Haradinaj Respekt verdiene, weil er sich auch für die Albaner ausserhalb Kosovos einsetze. Über 1200 Personen haben den Beitrag gelikt. Wie die Antwort ausfiel, ist dem Post nicht zu entnehmen. Auch nicht, ob sich Haradinaj bereits an die italienischen Behörden gewendet hat, die den Fall vor Ort untersuchen, da der Comersee ganz auf ihrem Staatsgebiet liegt.

Ismaili hat albanische Wurzeln, stammt jedoch aus der serbischen Stadt Presevo. Sie wuchs in Worben BE auf. Seit 2011 spielt sie für die Young Boys aus Bern. Ismaili wurde 2014 zum ersten Mal in das Nati-Kader berufen. Sie absolvierte 33 Spiele und nahm an der WM 2015 teil. Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in diesem Jahr verpasste die Nati. Erst vor zwei Wochen hatte sie das letzte Länderspiel bestritten.

(qll)