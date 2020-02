Kassen lassen Kranke selbst Tests machen

Wer bei der Krankenkasse Swica versichert ist, kann in Zukunft selbst seine Lunge oder seine Herzfrequenz untersuchen. Im Rahmen eines Testprojekts schenkt die Swica 2000 Freiwilligen ein Gerät namens TytoHome. Das Gerät besteht aus einem Diagnoseinstrument, drei Aufsätzen sowie einer App.

Wer krank wird, kann sich beim Telemedizin-Zentrum der Kasse melden. Mithilfe des Geräts können Patienten dann etwa selbst die Lunge, die Herzfrequenz, die Ohren oder die Bauchregion untersuchen. Dank der Kamerafunktion ist auch eine Untersuchung des Halses und des Rachens möglich. Die Bilder, Töne und Videos werden Ärzten im Telemedizin-Zentrum übertragen, die eine Diagnose stellen und die weiteren Schritte anordnen können, wie die «NZZ am Sonntag» berichtete.

Entfällt Gang in die Praxis?

Die Geräte haben einen Wert von rund 320 Franken. Swica-Sprecherin Silvia Schnidrig sagt, der bereits erfolgte Test mit Mitarbeitenden sei «sehr positiv» ausgefallen. In Kombination mit der App könne TytoHome hochwertige Tonaufnahmen des Herzens, der Lunge und der Bauchregion und Bilder und Videos des äusseren Gehörgangs, des Trommelfells, des Rachens und der Haut erstellen.

Zudem seien präzise Messungen der Herzfrequenz und der Körpertemperatur möglich. Das helfe bei Verdachtsdiagnosen, bei denen Patienten früher in eine Arztpraxis hätten geschickt werden müssen. «Wir gehen davon aus, dass wir die gewünschte Zahl von 2000 Teilnehmenden problemlos erreichen», so Schnidrig.

«Die Zeit ist reif»

Auch andere Anbieter von Telemedizin wollen ähnliche Geräte einsetzen. Beim Anbieter Medgate, zu dessen Kunden etwa die CSS, Sanitas oder ÖKK gehören, heisst es, das Neuartige an Geräten wie TytoHome sei, dass sie nicht nur für Patienten mit chronischen Erkrankungen eingesetzt werden. «Diese Entwicklung ist aus Sicht der Telemedizin sehr wichtig», sagt Sprecherin Céline Klauser. «Wir schauen uns viele Anbieter solcher Lösungen an.»

Im Vordergrund stehe eine Einbindung in die eigene Medgate-App. «Neben dem eigentlichen Erheben der Daten mit solchen Geräten soll auch ein ärztlicher telemedizinischer Dienst dahinter stehen», sagt Klauser. Natürlich sei die Akzeptanz solcher Technologien bei den Patienten entscheidend. «Wir sind aber davon überzeugt, dass die Zeit dafür zunehmend reif ist.»

Rabatte bis 18 Prozent

Nicht alle Krankenkassen sind so euphorisch. Die Unterstützung durch Messinstrumente beim Patienten könne sinnvoll sein, heisst es bei Helsana. «Sie dürfte aber nur in wenigen, sehr ausgewählten Situationen einen Nutzen bringen», sagt Sprecherin Dragana Glavic-Johansen. Der Nutzen der Telemedizin an sich sei wissenschaftlich erwiesen, und die Nachfrage spreche «ganz klar für solche Versicherungsmodelle».

Patienten, die sich für Telemedizin-Angebote entscheiden, erhalten in der Regel einen Prämienrabatt von ihrer Krankenkasse. Das Bundesamt für Gesundheit bewilligt derzeit 26 verschiedene Telemedizin-Modelle mit Durchschnittsrabatten zwischen 9 und 18 Prozent. Wird ein Modell bereits seit mehr als fünf Jahren angewendet, müssen die Versicherer einen Kostennachweis beim Bund einreichen. Darunter gebe es «verschiedene Möglichkeiten im Rahmen eines pauschalen Verfahrens», heisst es beim BAG.

Ist Telemedizin günstiger?

Der Gesundheitsökonom Willy Oggier sagt, die kostensenkende Wirkung von Telemedizin als Ganzes lasse sich nicht eindeutig belegen. Es fehle in vielen Bereichen an Forschung. Dass das BAG dennoch Prämienrabatte bewillige, liege auch daran, dass es grundsätzlich ein Interesse an sinkenden Prämien habe: «Daran wird der Gesundheitsminister schliesslich gemessen.»

Es gebe telemedizinische Möglichkeiten, die die Qualität der Behandlung verbesserten – etwa in Regionen, wo es keine Hausärzte mehr gebe oder bei Hauterkrankungen. «Mit heutigen Handys lassen sich sehr gute Fotos machen», sagt Oggier, «das hilft oft schon für eine erste Diagnose.»

Schon 2,5 Millionen Kontakte

Kritisch sieht die Telemedizin auch Christoph Tümmer, Chefarzt der Helios-Park-Klinik in Leipzig. Der «NZZ am Sonntag» sagt er, aus seiner Sicht seien viele der heutigen Anwendungen nicht effizienzsteigernd. Wenn eine Konsultation nicht in der Praxis, sondern im Videochat stattfinde, reduziere das die Arbeitszeit des Arztes nicht. Im direkten Kontakt mit Patienten könnten Ärzte zudem mehr wahrnehmen und Patienten mehr mitteilen.

Laut einer 2019 in der Schweizerischen Ärztezeitung veröffentlichten Studie sind bereits 13 Prozent der Bevölkerung in einem Telemedizin-Modell versichert. Die vier grössten Anbieter zusammen verzeichnen 2,5 Millionen Patientenkontakte jährlich – mit steigender Tendenz.

(ehs)