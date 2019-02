Schweizer pfeifen auf Karriere im Ausland

Für den Karrieresprung im Ausland eine Stelle annehmen und dafür die eigene Komfortzone verlassen? Das kommt für Schweizer Angestellte immer weniger infrage, wie Personalexperten der «SonntagsZeitung» bestätigten. Die abnehmende Mobilität sei ein gesellschaftspolitisches Phänomen, sagt Swiss-Chef Thomas Klühr, der seinen Mitarbeitern innerhalb des Lufthansa-Konzerns Aufstiegsmöglichkeiten im Ausland verspricht.

Deutlicher wird Bernard Zen-Ruffinen vom weltgrössten Kadervermittler Korn Ferry. «Ich beobachte eine gewisse Selbstgefälligkeit. Die Schweizer wollen ihre Komfortzone nur ungern verlassen.» Das Lohnniveau, die Infrastruktur und die soziale Sicherheit böten viel. Zudem sei der Job im Ausland zunehmend ein Risiko, da die Rückkehr zur Firma in der Schweiz heute nicht mehr garantiert sei. Zen-Ruffinen ortet einen weiteren Grund: «Junge Leute wollen nicht mehr ohne den Freund oder die Freundin ins Ausland.» Dies sei besonders bei Millenials ein Problem.

Entfremden sich Schweizer vom internationalen Arbeitsmarkt?

Es sei eine Illusion, zu glauben, die Vernetzung per Videokonferenz könne die Auslandserfahrung ersetzen, so Zen-Ruffinen. «Wer in einem fremden Land Fuss fassen will und ein Netzwerk aufbauen kann, kommt mit einer völlig anderen Denkweise zurück, und das ist für die Firma interessant.» Insgesamt führe die Selbstzufriedenheit der Schweizer dazu, dass sie sich vom internationalen Arbeitsmarkt entfremdeten.

Hast du den Sprung ins Ausland gewagt, um dort deine Karriere voranzutreiben? Erzähle uns von deinen Erfahrungen.



Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

(pam)