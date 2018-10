Visana lehnt Frau wegen «Sche…krankheit» ab

Die 28-jährige L. W.* hat Gebärmutterhalskrebs. Deshalb wurde sie im September von der Krankenversicherung Visana nicht in eine Zusatzversicherung aufgenommen. In einem Mail, das 20 Minuten vorliegt, äussert sich ein Berater der Kasse auf Nachfrage von W. unverblümt: Die Absage tue ihm leid. Grund dafür sei ihre «Sche…krankheit», heisst es dort. In einem Gespräch soll eine Mitarbeiterin der Risikoprüfung zudem gesagt haben, sie solle sich in zwei, drei Jahren wieder melden, «wenn sie vielleicht Kinder oder die Gebärmutter komplett draussen hat».

Die Grundversicherung ist in der Schweiz obligatorisch. Die Leistungen, die von der Kasse übernommen werden müssen, sind gesetzlich vorgeschrieben und bei allen Kassen gleich. Krankenkassen müssen vorbehaltlos jeden in die Grundversicherung aufnehmen – ohne Gesundheitscheck.

Die Zusatzversicherungen sind freiwillig und verlangen das Ausfüllen eines Gesundheitsfragebogens. Die Kassen müssen niemanden aufnehmen. Am beliebtesten sind halbprivate und private Spital-Zusatzversicherungen. Die Zusatzversicherung kann unabhängig von der Grundversicherung gewechselt werden.

Die Prämien der Krankenkassen unterscheiden sich je nach Versicherer und Wohnort. Mit der entsprechenden Wahl der Krankenkasse und mit besonderen Versicherungsformen können Versicherungsprämien gespart werden.



Wer auf den 1. Januar die obligatorische Krankenpflegeversicherung bei einem anderen Krankenversicherer abschliessen möchte, muss bis zum 30. November die bisherige Krankenversicherung kündigen. Die Kündigungsfristenfür die Zusatzversicherungen sind hingegen verschieden. Gewisse Zusatzversicherungen haben eine mehrjährige Mindestlaufzeit und eine Kündigungsfrist von sechs Monaten.



Der Krebs wurde bei ihr 2017 festgestellt. Einen Teil ihrer Gebärmutter musste sie operativ entfernen, eine Chemotherapie blieb ihr erspart, sie könnte immer noch schwanger werden. Jetzt sei ihre Krankheit stabil. Dass sie von Visana abgelehnt wurde, macht sie wütend. «Ich dachte immer, in der Schweiz sei alles korrekt geregelt und man könne von Fairness sprechen», sagt W.

Eigentlich wollte W. nur die Prämien vergleichen und holte sich deshalb Offerten bei verschiedenen Krankenkassen ein. «Wie fast jede Person übernahm ich einfach die Krankenkasse mit dem Zusatz Halbprivat, die damals meine Eltern eröffnet hatten. Irgendwann fuchsten mich die hohen monatlichen Prämien von 589 Franken», sagt sie. «Bei meinem Beratungsgespräch hiess es, dass ich bei Visana trotz Zusatz Halbprivat mehr als 100 Franken monatlich einsparen könne.»

Ein Wechsel der Zusatzversicherung war für W. bis Ende September möglich. Im Gegensatz zur obligatorischen Krankenversicherung ist die Zusatzversicherung freiwillig. Das heisst auch, dass Versicherungen nicht verpflichtet sind, eine Person aufzunehmen (siehe Box).

Visana-Sprecherin Isabelle Bhend sagt, nach «eingehender Risikoprüfung des Gesundheitszustands» könne es zu einer Ablehnung kommen. «Gerade im Bereich von Krebserkrankungen bedarf es einer individuellen Prüfung, da die Folgen und der Verlauf je nach Krebsart und Patient völlig unterschiedlich sein können.» Die Ablehnung sei aber nicht lebenslänglich ausgesprochen worden, eine Aufnahme nach erfolgter «Heilung» sei durchaus möglich. Die Wortwahl des Verkaufsberaters entspreche nicht den Richtlinien. «Im Kontext einer Gebärmutterhalskrebserkrankung bei einer jungen Frau ist dies zwar nicht professionell, aber menschlich und nachvollziehbar.» Der Berater habe damit vermutlich sein Mitgefühl ausdrücken wollen.

Nicht erstaunt über die Ablehnung ist Erika Ziltener, Präsidentin des Dachverbands Schweizerischer Patientenstellen. Bei der Zusatzversicherung stehe es der Krankenkasse frei, Versicherte selbst bei minimalem Risiko abzulehnen. «Die Versicherung kann aber auch ein Ausschlussvorgehen vorschlagen. Die Krankenkasse kommt dann für Leistungen, die etwa mit der Krebskrankheit zusammenhängen, nicht auf.» Ziltener rät, die Zusatzversicherung auf jeden Fall erst zu kündigen, wenn eine neue Versicherung bereits abgeschlossen ist.

Grundsätzlich sollten sich Versicherte überlegen, ob eine Zusatzversicherung auch wirklich notwendig sei. «Wenn gegenüber der obligatorischen Grundversicherung nur die freie Spitalwahl zur zusätzlichen Leistung gehört, lohnen sich die Kosten häufig nicht.» Im Spital sei etwa ein Upgrade in ein Einzel- oder Zweierzimmer oft auch zu erschwinglichen Preisen möglich.

Es lohne sich, verschiedene Offerten für eine Zusatzversicherung einzuholen und in der Grundversicherung einen Wechsel in Betracht zu ziehen, meint Ziltener. «Es gibt immer noch viele Menschen, die von einer grossen Prämienlast betroffen sind.» Dazu kämen komplizierte Versicherungsmodelle und viel Kleingedrucktes, das oft zu wenig beachtet werde. «Es ist wichtig, vor einem Spitaleintritt den eigenen Versichertenstatus zu kennen und etwa zu wissen, ob ein Spital von der Versicherung ausgeschlossen ist», sagt die Expertin.

Für W. nahm die Geschichte trotzdem eine glückliche Wende. «Ich konnte bei meiner jetzigen Krankenkasse den Betrag auf 419 Franken senken. Das heisst, ich zahle sogar noch weniger als bei Visana.»

*Name der Redaktion bekannt