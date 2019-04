Krankenkasse treibt Prämie nach 20 Jahren ein

Dicke Post für 20-Minuten-Leser M. B.*: Mitte Februar erhielt er vom Inkassobüro Infoscore AG eine Rechnung von über 1121.35 Franken. Der fällige Betrag geht zurück auf ein Versäumnis seiner Eltern, das 20 Jahre zurückliegt. Von Dezember 1999 bis Juli 2000 hatten sie seine Krankenkassenprämie nicht bezahlt. «Ich war damals 19, ein Gymischüler. Ich befasste mich selbsterklärend nicht mit Krankenkassenprämien», erzählt B. Seine Eltern hätten jeweils seine Prämienrechnungen bezahlt. «Dass sie das während acht Monaten nicht gemacht haben, habe ich erst später herausgefunden.»

Nicht bezahlte Prämien explodieren

Schulden wegen Krankenkassenprämien sind ein immer grösseres Problem: Laut dem Jahresbericht der Sozialversicherungsanstalt Zürich leiteten die Krankenversicherer 2018 rund 200'000 Betreibungen ein. Die Zahl der Betreibungen hat sich im Kanton Zürich innert weniger Jahre verdoppelt, wobei sich gleichzeitig die Zahl der allgemeinen Betreibungen erhöht hat.



Auch werden immer mehr Schuldscheine ausgestellt. Die Kantone müssen für einen Teil der Schulden in der Grundversicherung geradestehen. So bezahlten sie im Jahr 2017 346,5 Millionen Franken an die Krankenkassen – 13 Prozent mehr als im Jahr zuvor.



Ende 2003 wollte die Krankenkasse Helsana die fälligen 1104.35 Franken von B. eintreiben. Weil der damalige Student zu wenig Geld hatte, um die Rechnung zu begleichen, wurde im Februar 2004 ein Verlustschein ausgestellt. Danach meldete sich 15 Jahre lang niemand mehr wegen des offenen Betrags bei ihm – bis zur jetzigen Forderung der Inkassofirma über 1121.35 Franken.

«Zahlungsfrist ist absurd»

«Die hohe Rechnung kam aus dem Nichts und ist ein ziemlicher Einschnitt für mich», so der heute 38-jährige Naturwissenschaftler, der sich als Freelancer durchschlägt und seine Eltern nach Kräften finanziell unterstützt. Dass er für das Versäumnis seiner Eltern geradestehen müsse, verstehe er nicht. «Die Eltern sagen dir nicht, dass sie zu wenig Geld haben, um die Krankenkassenprämien zu bezahlen.» Seine jüngere Schwester habe es noch härter getroffen: Sie habe während des Studiums Prämienschulden von über 10'000 Franken gehabt.

Vor allem aber ärgert ihn die kurze Zahlungsfrist. «Die Helsana und das Inkasso-Büro lassen sich ganze 15 Jahre Zeit. Und ich soll nun in nur gerade zwei Wochen 1120 Franken hinblättern. Das ist absurd.» Stossend sei, dass die Kantone bereits 85 Prozent der Schuld begleichen würden, während sie nur 50 Prozent zurückzahlen müssten, wenn sie eine Schuld später doch noch eintreiben würden, sodass sie schliesslich 135 Prozent zurückerhielten. «Schuldner sind für die Versicherungen ein Geschäft. Darum werden sie unzimperlich verfolgt.» Er habe das Inkasso-Büro schriftlich gebeten, die Zahlungsfrist zu verlängern.

«Schulden 15 Jahre lang nicht beglichen»

Helsana-Sprecherin Dragana Glavic sagt, man sei von Gesetzes wegen verpflichtet, Schulden einzutreiben – aus Fairness gegenüber den anderen Versicherten. Laut der Helsana waren die Prämienrechnungen und Mahnungen vor 20 Jahren schon an ihn adressiert, zudem sei er bei der Pfändung persönlich anwesend gewesen. Nach der Pfändung wird dem Schuldner eine Zeit gewährt, in der er sich finanziell erholen kann. Es gehört zu den Pflichten des Schuldners, sich aktiv um die Ausstände zu kümmern.

«M. B. hat wohlwissend, dass er offene Schulden hat, diese über 15 Jahre nicht beglichen», sagt Glavic. Eine Unterhaltspflicht hätte er gegenüber den Eltern anmelden müssen. Es gehört zu den Pflichten des Schuldners, die Gläubiger aktiv zu informieren, wenn die Schulden nicht bezahlt werden können oder die aktuelle Wohnadresse sich ändert. Das Inkasso-Unternehmen hat inzwischen die Zahlungsfrist bis Ende Monat verlängert.

SVP-Nationalrat fordert Änderungen

Die Eltern sind in der Regel bis zum Abschluss der Ausbildung unterhaltspflichtig. Heinz Brand, SVP-Nationalrat und Präsident von Santésuisse, setzt sich im Parlament dafür ein, dass künftig volljährig gewordene Kinder nicht mehr belangt werden. Die Kinder sollen nicht mehr mit einer «Hypothek ins Erwachsenenleben starten», heisst es im Text des Vorstosses. Der Bundesrat will dem Parlament nun eine entsprechende Gesetzesänderung vorlegen.

