Arztzeugnis soll erst nach einer Woche fällig sein

Tut es wirklich weh – oder schmerzt der Gedanke ans Arbeiten? Die Hürden für die Krankschreibung sinken weiter. Bei der Krankenkasse Swica müssen Versicherte seit neustem nur noch zum Telefonhörer greifen. Das eigene telemedizinische Zentrum mit Praxisbewilligung ermögliche es den Ärzten, bei einigen Beschwerden Diagnosen zu stellen, medizinische Leistungen zu erbringen oder Arbeitsunfähigkeitszeugnisse auszustellen, teilt die Swica mit.

Umfrage Ab wann soll es Arztzeugnisse brauchen? Ab dem ersten Krankheitstag.

Ab zwei bis vier Tagen Absenz.

Ab fünf bis sieben Tage Absenz.

Ab mehr als einer Woche.

Sprecherin Silvia Schnidrig sagt, das Ausstellen eines Zeugnisses setze ein geeignetes Krankheitsbild und die Überzeugung des betreuenden Arztes voraus. Das Zeugnis sei auf drei Tage limitiert und könne um zwei Tage erweitert werden, Versicherte könnten maximal zweimal im Jahr ein Zeugnis per Telefon anfordern. «Wir schätzen das Missbrauchsrisiko nicht höher ein als bei einem Besuch in der Praxis», erklärt Schnidrig.

50 Prozent tiefere Kosten

Die ersten Rückmeldungen seien positiv. Vorerst biete die Swica den Service für Rückenschmerzen, Harnwegbeschwerden, Husten, Ohrenweh und Augenprobleme. Bis Ende Jahr sollen mehr Krankheiten dazukommen, die in einer Allgemeinpraxis vorkommen und keine physische Untersuchung erfordern. Die Kosten sollen etwa 50 Prozent tiefer liegen als bei einem Besuch in einer Praxis. Auch der Anbieter Medgate setzt auf dieses Modell – und stellt pro Woche etwa 100 Arztzeugnisse so aus.

Daniella Lützelschwab vom Arbeitgeberverband sagt, sie verstehe, dass Kassen so sparen wollten. Nur: «Wenn die Krankenkasse einen Missbrauch nicht ausschliessen kann, dürfen Krankschreibungen nicht ohne Arztkontrolle per Telefon erfolgen.» Ein Arztzeugnis sei eine offizielle Urkunde und müsse grundsätzlich vom Arbeitgeber akzeptiert werden. Es gebe immer wieder Fälle, in denen sie damit Mühe hätten. «Ein Zeugnis muss vom Arzt korrekt und einwandfrei ausgestellt werden und darf keine Gefälligkeit darstellen», sagt Lützelschwab.

Ist Arbeitskultur schuld?

Yvonne Gilli vom Ärzteverband FMH sagt, diese Gefahr sei gering: «Ich erbringe eine ärztliche Dienstleistung und keine Gefälligkeit», sagt die Hausärztin und Grünen-Politikerin. Natürlich gebe es aber immer einen Ermessensspielraum. Und: «Die Ärztin kann die Kultur des Arbeitgebers nicht beeinflussen.» Wer ungern arbeite oder unter Druck stehe, sei öfter krank.

Die Telemedizin-Angebote verfügten über eine Praxisbewilligung. Die Ärzte seien an ihren Kodex gebunden. Gilli sagt, der heutige Konsens, wonach nach drei bis vier Tagen ein Arztzeugnis vorgelegt werden müsse, sollte überdacht werden. «Aus meiner Erfahrung würde ich es begrüssen, wenn erst nach sechs bis sieben Tagen ein Zeugnis nötig wäre.»

Damit könnten Kosten gespart werden, weil für Bagatell-Erkrankungen kein Arztbesuch mehr nötig wäre. Individuelle Lösungen müssten möglich bleiben, etwa bei Minderjährigen oder häufigen Krankheitsabsenzen.

Regel schafft Vertrauen

Diesen Weg geht die Versicherung Bâloise. Ihre Angestellten brauchen neu erst nach zehn Tagen ein Zeugnis, berichtet SRF. Damit will die Firma ein attraktiver Arbeitgeber sein und helfen, die Gesundheitskosten zu senken.

Die Idee kommt beim Arbeitgeberverband gut an: «Vom Aspekt des Vertrauens her ist das positiv», sagt Daniella Lützelschwab. Sie gehe davon aus, dass sich Mitarbeiter immer noch unverzüglich krankmelden müssten. Allerdings könnten hinter häufigen Absenzen ein komplexeres Problem oder psychische Leiden stehen, die so übersehen werden könnten. «Dort ist aber die Früherkennung wichtig», erklärt Lützelschwab.

