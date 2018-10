Der blutige Streit der Social-Media-Prediger

Es ist zwei Wochen her, seit Patrick Altendorfer, Social-Media-Pastor der Freikirche «Gott weiss es», brutal angegriffen und mit einem Messer verletzt wurde (20 Minuten berichtete, siehe auch Video unten). Nun spricht er im «Tages-Anzeiger» über jenen Tag und den Streit, den er seit Monaten mit Turgay Y., einem Evangelisten aus Freudenstadt im Schwarzwald, Chef des christlichen Motorradclubs True Life, führt.

«Wir kämpfen gegen Dämonen, aber nicht gegen Fleisch und Blut», sagt Altendorfer im Bericht. Wir, das seien er, seine Gemeinde und Jesus, wobei für den Youtube-Prediger jeder, der sich seine Videos anschaut, zur Gemeinde gehört. Mit den Dämonen meint er sexuellen Missbrauch, Manipulation, Veruntreuung, Lügen und Gewalt in seiner Gemeinde.

Beim blutigen Streit gehts darum, dass mehrere Frauen Turgay Y. vorwerfen, er habe sie sexuell ausgenutzt. Altendorfer begann vor rund einem Jahr, seine Online-Gemeinde darüber zu informieren und vor Y. zu warnen. Selbst ein Gerichtsentscheid gegen ihn konnte Altendorfer nicht davon abhalten, seine Botschaft weiterhin zu verbreiten.



Ein Unbekannter hat auf Patrick Altendorfer mit einem Messer eingestochen.

Geld, Macht und Manipulation

Auch Pastor Altendorfer war nicht immer dem Christentum verschrieben: Bis vor fünf Jahren vertrieb sich der 43-Jährige seine Zeit lieber mit Alkohol, Frauen und Dummheiten als mit Jesus. Bis seine Frau ihn wieder einmal aus Schwierigkeiten befreien musste und ihm eröffnete: «Ob du lebst oder stirbst, ist mir jetzt egal. Ich habe dein Leben Jesus überantwortet.» Das wirkte. Er rang sich zum Glauben durch, und als er zu beten begann, fühlte er sich plötzlich frei.

Auch der Beschuldigte Turgay Y. hatte sich erst 2015 seiner christlichen Mission verschrieben, nachdem er im Gefängnis eine göttliche Erscheinung gehabt hatte. «Früher war mein Leben Geld, Macht, Frauen. Heute ist meine Sehnsucht Jesus Christus und bei ihm zu sein», sagt er.

Der türkischstämmige Y. wurde bekannt als Präsident der Black Jackets, einer Rockerbande, die vor allem in Deutschland und Holland aktiv ist. Fast zehn Jahre sass Turgay Y. wegen Gewalt und Drogen im Gefängnis. «Ich war einer der besten Diener Satans», sagt er über seine Vergangenheit.

Nun spricht er auf Youtube über diese Zeit und über seine religiöse Erweckung. Mit Erfolg: Er hat eine treue Anhängerschaft.

Seine Gegner behaupten allerdings, er betreibe unter christlichem Deckmantel weiterhin kriminelle Geschäfte.

Nach Spanien geflüchtet

Recherchen im Umfeld von Freikirchen haben ergeben, dass Altendorfers Vorwürfe gegen Y. glaubwürdig sind. Dieser sei plötzlich in christlichen Gemeinden aufgetaucht, über die sozialen Medien habe er Menschen gefunden, die ihm geglaubt, vertraut und ihn auch finanziell unterstützt hätten. Geld, Macht, Manipulation, Ruhm und Ehre, das sei von Anfang an sein Ziel gewesen, sagen die Kritiker von Y.



Deutscher Prediger ruft zu Straftaten auf.

Eine gut informierte Quelle sagt zu 20 Minuten, Y. sei nach Spanien geflüchtet. Dies, weil er mit drei weiteren Personen Ende August den 23-jährigen S. A.* in Düsseldorf so schwer verletzt habe, dass dieser aufgrund seiner schweren Verletzungen notoperiert werden musste. In einer Voice-Nachricht, die 20 Minuten vorliegt, gibt Y. an: «S. ist erledigt.» Laut der Quelle wurde Y. Mitte September in Spanien verhaftet und hätte nach Deutschland überführt werden sollen, was bis zuletzt nicht der Fall gewesen sei.

Aus einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf geht hervor, dass zu diesem Zeitpunkt tatsächlich ein Mann in Spanien im Zusammenhang mit dem Angriff auf S. A. verhaftet worden ist. Darin heisst es: «Der 36-Jährige hat Bezüge zu rockerähnlichen Gruppierungen in Süddeutschland und ist in der Vergangenheit bereits mehrfach auch wegen Körperverletzungsdelikten strafrechtlich in Erscheinung getreten.»

Vor zwei Wochen machte die Polizei Düsseldorf bekannt, dass die drei mutmasslichen Mittäter beim Angriff auf S. A. ebenfalls verhaftet wurden.

