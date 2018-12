«Vater überschminkte Windpocken der Tochter»

Kinderkrippen spüren den Start der Grippesaison: Infekte verbreiten sich unter Kindern rasend. Liegt das eigene Kind morgens mit Fieber im Bett, wird das für berufstätige Eltern zum grossen Problem: Krank darf das Kind nicht in die Krippe. Heisst: Mutter oder Vater können nicht zur Arbeit, sondern müssen zu Hause den kleinen Patienten pflegen.

Das raten Krippenbetreuerinnen

Da die Betreuungspersonen in Krippen fast täglich mit diesem Phänomen konfrontiert sind, haben die meisten Einrichtungen klare Richtlinien erlassen. Kranke Kinder werden fast überall höchstens kurzfristig medizinisch betreut, meist umgehend nach Hause geschickt und dürfen die Krippe in den nächsten 24 Stunden nicht mehr besuchen - bei sehr ansteckenden Krankheiten noch länger. Für Krippenverantwortliche ist daher klare Kommunikation mit den Eltern ein Muss. «Sie müssen wissen, dass kranke Kinder in der Krippe nichts zu suchen haben», bringt es eine Miterzieherin einer Kita aus dem Zürcher Oberland auf den Punkt.



Müssen die Eltern zwingend im Job anwesend sein, wenn ihr Kind mal erkrankt, gibt es auch externe Hilfen. Mehrere Institutionen bieten Pflege zu Hause an – auch für Kinder. In akuten Fällen kann beispielsweise beim Schweizerischen Roten Kreuz eine Betreuungsperson angefordert werden. Dieser Service ist allerdings nicht gratis – und setzt einiges Vertrauen in die fremde Person voraus, die sich den ganzen Tag um das eigene Kind kümmert.



Doch längst nicht alle Eltern lassen die Arbeit dann sausen, vielfach ist der Druck seitens des Arbeitgebers schlicht zu gross. 20 Minuten hat bei zahlreichen Krippenleitungen, Betreuungspersonen und auch Eltern nachgehakt. Was die häufigsten Ausreden und dreistesten Aktionen sind, sehen Sie in der obigen Bildstrecke.

(rol)