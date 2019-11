Baut die SBB Tausende 5G-Antennen?

Die SBB unterhält ein eigenes Funknetz. Dieses wird für die interne Kommunikation etwa mit den Lokführern oder Kundenbegleitern genutzt. In Notfällen ist die SBB damit nicht vom öffentlichen Netz abhängig. Der heutige Bahnfunk basiert auf der 2G-Technologie. Diese wird etwa 2030 abgestellt und muss abgelöst werden. Nun testet die SBB einen neuen Bahnfunk auf Basis der neusten Mobilfunk-Generation 5G.

Zwischen Ziegelbrücke und dem westlichen Ende des Walensees auf der Strecke Zürich–Chur hat sie deshalb 15 5G-Antennen aufgestellt. Seit dem Sommer und für maximal drei Jahre will die SBB testen, wie sie 5G in Zukunft für die eigenen Zwecke nutzen kann. Von den Tests sollen aber auch die Passagiere profitieren: Die SBB untersuche «mögliche Synergien zwischen dem Hochsicherheits-Bahnfunk der Zukunft und Nutzungen für Privatanwender», sagt Sprecher Daniele Pallecchi.

«Angriff auf Zivilbevölkerung»

Denn auch Swisscom, Sunrise und Salt wollen ihren Kunden in den Zügen mobile Daten bieten. Eine Zusammenarbeit mit der SBB drängt sich auf. So könnten der Bahnfunk und die kommerziellen Angebote von den gleichen Standorten gesendet werden. Je nach Modell der künftigen Zusammenarbeit mit Swisscom und Co. gehe es um bis zu 3000 neue Mobilfunkstationen, schreiben SBB-Experten in einem Konzeptpapier.

Der Test erzürnt die Kritiker. Von einem «Angriff auf die Zivilbevölkerung» schreibt die Seite «Orwell-News», die sich im Kampf gegen den «Medien-Mainstream» und das «Konglomerat» der Medienkonzerne wähnt. Ein entsprechendes Video wurde bereits knapp 3000-mal angeklickt. Eine Frau aus Glarus habe bei einem Spaziergang entlang der 5G-Teststrecke «starke Hitze, Herzrhythmusstörungen und Enge in der Brust» verspürt.

Ohne Bewilligung?

Die SBB habe für den 5G-Test «gar keine Bewilligung» benötigt, weil die Anlagen während weniger als 800 Stunden im Jahr im Einsatz seien, heisst es im Video. Die Bevölkerung sei nie informiert worden, und die Grenzwerte würden «kriminell» überschritten.

Dem widerspricht die Bahn. «Die Grenzwerte werden selbstverständlich jederzeit eingehalten», sagt Sprecher Pallecchi. Die Funkzellen würden zudem nur bei der Durchfahrt eines Messzugs getestet. Auch stimme nicht, dass die SBB keine Bewilligung benötige. Eine dafür vorgesehene temporäre Bewilligung des Bundesamt für Verkehr (BAV) habe die Bahn erhalten. Die Gemeinden entlang der Strecke seien «selbstverständlich informiert» worden, so Pallecchi. Nach dem Test würden die Sendemasten zudem wieder zurückgebaut.

5G wird zurzeit von Swisscom und Sunrise für Privatanwender angeboten. Der Ausbau schreitet voran – auch wenn die Skepsis in der Bevölkerung gross ist, wie eine Umfrage von 20 Minuten zeigt. Die Ängste seien grösstenteils unbegründet, sagt der Mobilfunkexperte Martin Röösli zu 20 Minuten: «Es ist ein weit verbreiteter Glaube, dass 5G etwas anderes ist als die bisherige Mobilfunkstrahlung. Dem ist nicht so. Es ist praktisch die gleiche Art Strahlung, wie sie seit 30 Jahren genutzt wird – einfach effizienter.

(ehs)