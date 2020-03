Kühe machen vor Freude Luftsprünge

Als die Kühe von Christian Tüscher das erste Mal in diesem Jahr auf die Weide durften, machten sie buchstäblich Luftsprünge. «Es ist zwar jedes Jahr das Gleiche, aber trotzdem freuen sich die Kühe immer wieder aufs Neue», so Tüscher.

Natürlich stehen die Kühe nicht das ganze Jahr im Stall, Tüscher hat einen Freilaufstall. «Unsere Tiere haben nicht zu wenig Bewegung. Sie können ständig raus auf den Laufhof», erzählt der 48-Jährige. Die aussergewöhnliche Freude der Kühe sei auch nur von kurzer Dauer. «Sie springen für zwei bis drei Minuten herum, dann fressen sie normal weiter», sagt Tüscher. Die Freude der Kühe zu sehen, sei für ihn ein besonderer Augenblick. Wenn man tagtäglich mit den Tieren zusammen sei, sei es schön zu sehen, dass es ihnen gut geht. «So macht die Arbeit doppelt Spass», sagt Tüscher.

Kühe geniessen die Sonnenstrahlen

Die Kühe von Andy Raimann geniessen die Sonnenstrahlen in vollen Zügen. Seelenenspannt stehen sie auf der Weide und geniessen das frische Gras. «Es freut mich, wenn die Kühe auf die Weide dürfen. Sie sollen so oft es geht an die Sonne und Bewegung an der frischen Luft haben», erzählt Raimann.



Das sind die Kühe von Andy Raimann. Video: Andy Raimann

Auch die Tiere von Familie Lustenberger hatten vergangenen Samstag ihren ersten Weidegang. Die Freude der Kuhdame war offensichtlich riesig. «Es ist schön zu sehen, wie sich die Kühe freuen, wenn sie das erste mal wieder auf die Weide können», so Andi Lustenberger. Das Tierwohl sei für den Biobetrieb Lustenberger das Wichtigste. «Wir füttern unsere Tiere auch lieber auf der Weide, als im Stall», so der 46-Jährige.



Die Kühe können es kaum erwarten, auf der Weide rumzurennen. Video: Familie Lustenberger

(jil)