Achtung, jetzt wirds rutschig!

Am Dienstag wird es nasskalt in der Schweiz. Bereits am Montagabend und dann spätestens in der Nacht auf Dienstag sinken die Temperaturen so weit, dass sich der Niederschlag im Flachland stellenweise in nasse Schneeflocken verwandeln kann. Wer sich nun aber auf einen Wintereinbruch freut, wird enttäuscht, bestätigt Stefan Scherrer von Meteonews.

Zwar liegt die Schneefallgrenze am Dienstag zwischen 500 und 700 Metern, liegen bleibt der Schnee allerdings erst ab etwa 700 bis 900 Metern. In den zentralen und östlichen Voralpen kann es somit 10 bis lokal 15 Zentimeter Schnee geben.

Dies kann insbesondere in höheren Lagen kurzzeitig zu Strassenglätte führen. Zwar bleiben die Temperaturen um die Grossstädte Zürich, Bern und Basel über der Nullgradgrenze, im etwas höher gelegenen St. Gallen kann es aber im morgendlichen Berufsverkehr durchaus zu Schneematsch und Glätte auf den Strassen kommen. Dort ist Vorsicht geboten.

Bis zu 14 Grad

«Leider ist dieser Wintergruss aber bald schon wieder Schnee von gestern», sagt Scherrer. Schon am Mittwoch ziehen vor allem im Westen neue Wolken auf und lokal fällt etwas Regen. Die Schneefallgrenze steigt dann wieder auf über 1000 Meter an.

Auch für die restliche Woche werden insbesondere in höheren Lagen und in den Alpentälern ausgesprochen milde Temperaturen vorausgesagt. Am Donnerstag kommt es in den Alpentälern zu Föhn. Dabei werden in Chur beispielsweise bis zu 14 Grad erreicht. Im Flachland bleibt Nebel- oder Hochnebelluft liegen, und somit ist es etwas kühler.



(doz)