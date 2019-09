Lässt die Schweizer Armee ihre Anlagen vergammeln?

Tausende Bauten der Schweizer Armee sollen am Vergammeln sein. Wie die «Sonntags Zeitung» schreibt, investiere der Bund in seine militärischen Immobilien nur noch das Nötigste. Die Folge sind marode Schiessstände, ramponierte Truppenunterkünfte und einsturzgefährdete Flugunterstände.

Eine interne Erhebung von Armasuisse Immobilien, dem Liegenschaftsverwalter der Schweizer Armee, zeigt, dass zurzeit mehr als 70 Prozent der noch ­benutzten 4500 Armeeanlagen sanierungsbedürftig sind.

5,8 Milliarden Franken für Sanierung

11 Prozent der militärischen Bauten im Neuwert von 2,3 Milliarden Franken müssten gar abgerissen und neu gebaut werden. Bei 62 Prozent der Immobilien mit einem Wert von 12,8 Milliarden Franken wäre eine Sanierung oder Instandhaltung nötig. Insgesamt bräuchte es laut Armasuisse für eine umfassende Sanierung 5,8 Milliarden Franken.

Alleine für die Instandhaltung der Armeebauten würden bis 2035 480 Millionen Franken pro Jahr benötigt. Der Bund investierte 2019 in den Werterhalt der Armee­bauten lediglich 180 Millionen Franken.

Schliessungen und Unfälle möglich

Der schlechte Gebäudezustand birgt Risiken. Laut der «Sonntags Zeitung» drohen Unfälle und Schliessungen. Zum Letzteren ist es in der Vergangenheit auch schon gekommen. So wurden vergangenes Jahr die Duschanlagen in der Kaserne Neuchlen bei Gossau SG wegen Legionellen gesperrt.

Ebenso musste auf dem Flugplatz Payerne VD der Betrieb eines Hangars für Flugzeuge und Helikopter wegen statischer Probleme eingeschränkt werden. Und auch im Gruppenlager in Brigels GR wurden die Belegungskapazitäten 2014 wegen Brandgefahr eingeschränkt.





