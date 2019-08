Chef hat 3 Monate Ferien, Mitarbeiter nur 5 Wochen

Ein paar Wochen Griechenland, dann wieder Ferien in den Bergen – und dies gleich mehrmals im Jahr. Wim Ouboter, Erfinder des Microscooters, macht jährlich bis zu zwölf Wochen Urlaub, wie er der «Zürichsee-Zeitung» verriet. Seine vermehrte Abwesenheit stelle für seine Firma Micro Mobility Systems AG kein Problem dar: «Aus den Ferien zurück, bin ich wieder voll und ganz für meinen Betrieb da.»

Umfrage Finden Sie, Chefs sollten zwölf Wochen Ferien machen? Ja. Chefs leisten viel für ihre Firmen und ich finde es gut, Verantwortung übernehmen zu können.

Nein. Gleiche Ferienkonditionen für alle sind fairer.

Jein. Das kommt auf die Situation und den Betrieb an.

Weiss nicht.

Wegen seines üppigen Ferienkontingents hat Ouboter kein schlechtes Gewissen: «Das Leben ist zu kurz, und niemand liegt auf dem Sterbebett und sagt, er bereue, zu wenig gearbeitet zu haben.»

Gönne man sich mehr Freizeit, gewinne man Distanz zum Alltag, und dies führe zu besseren Entscheiden. Auch auf seine Mitarbeiter wirke sich dies positiv aus. In seiner Abwesenheit überlasse er diesen den Betrieb. Dadurch schenke er ihnen Vertrauen und lasse ihnen Freiheiten, was bei ihnen zu mehr Selbstständigkeit und besserer Arbeit führe.

Ungleiche Konditionen

Seine Mitarbeiter haben allerdings nicht dieselben Ferienkonditionen. Für sie gilt die Fünf-Wochen-Ferienregelung mit der Option auf unbezahlten Urlaub. Verständnis für die vermehrten Freitage Ouboters hätten sie trotzdem. «Sie wissen und schätzen, was ich alles für das Unternehmen geleistet habe.»

Ouboter empfiehlt sein Ferienmodell anderen Firmenchefs weiter. Doch müssen für ein solches gewisse Voraussetzungen erfüllt sein: «Man muss Verantwortung übertragen können, aber auch Vertrauen untereinander schaffen.» Auch Verantwortungsbewusstsein und unternehmerisches Denken der Angestellten müssen gefördert werden.

Ouboter zufolge gibt es natürlich Chefs, die dies nicht können und sich selbst in der Firma unersetzbar machen. Letztlich sei es Charaktersache, ob ein solches Ferienmodell funktioniere.

Praktikabel oder unfair?

Diesen Aspekt betont auch Alexandra Cloots, Ökonomieprofessorin an der FHS St. Gallen. Sie ist überzeugt, dass ein Ferienmodell, das in einem Betrieb praktikabel ist, in einer anderen Firma nicht zwingend funktionieren muss. Denn ob sich Mitarbeiter in einem Betrieb selbständiger fühlen, wenn ihr Chef abwesend ist, hänge vom Führungsstil und der Förderung der Mitarbeiter durch den Vorgesetzten ab. «Es gibt Betriebe, in denen sich die Mitarbeiter in Anwesenheit des Chefs genauso selbständig fühlen, wie wenn er weg ist.»

Zudem könne eine solche Chef-Ferienregelung auch für Unmut sorgen, da sie zu einer Art Ungleichgewicht führe und auch dem Gedanken der zukünftigen Arbeitsgestaltung nicht entspreche, der gerade solche «Chef-Regelungen» vermeiden möchte, so Cloots. Die Akzeptanz einer solchen Ferienregelung bedinge eine Firmenkultur, die dafür Raum lasse. Und sie betont: «Es ist wichtig, dass alle Angestellten genau über die generell gültigen Regelungen zum Ferienbezug in ihrem Unternehmen Bescheid wissen, diese Informationen also für alle jederzeit transparent zur Verfügung stehen.»

Auch ökonomische Nachteile seien möglich

Laut Hans-Ulrich Bigler, Direktor des Gewerbeverbandes Schweiz, kann ein solches Ferienmodell eine Firma auch wirtschaftlich in Schwierigkeiten bringen. Er ist der Ansicht, dass eine solche Ferienregelung für Kadermitglieder bei finanziell erfolgreichen Firmen zwar praktikabel sei. Für KMU mit engeren Margen könne dies jedoch problematisch werden.

Bigler erläutert: «Wird beispielsweise ein Chef, der in einem Jahr bereits drei Monate aufgrund von Ferien abwesend war, später während seiner Anwesenheitszeit im Betrieb krank, so ist der organisatorische Aufwand für ein solches KMU nicht mehr tragbar.»

Das Elektroauto Microlino verzögert sich

Probleme hinsichtlich des Betriebsklimas aufgrund einer Chef-Ferienregelung sieht er allerdings keine: «Wenn man in Firmen Kaderpositionen besetzt, sind Sonderkonditionen natürlich einfach ein Teil des Packages.»

Ouboters Ansicht nach ist die Chef-Ferienregelung persönlich wie betrieblich mehr als praktikabel. So stehe letztlich die mehrfache Verzögerung der Entwicklung des von ihm lancierten Elektroautos «Microlino» keinesfalls in Zusammenhang mit seiner erhöhten Abwesenheit im Betrieb. Vielmehr führten rechtliche Schwierigkeiten, die laut Ouboter demnächst abgeschlossen sein sollten, zu einer Verspätung der Lancierung des Miniautos.

(ihr)