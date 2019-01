Lawine überrascht WEF-Soldaten in Davos

Am Dienstagmorgen wurde in der Nähe von Davos eine Lawine kontrolliert ausgelöst. Dabei ist die Lawine offenbar tiefer ins Tal vorgedrungen, als geplant. Zumindest lässt die Reaktion von anwesenden Soldaten der Schweizer Armee darauf schliessen. Diese wurden vom Schneegestöber überrascht und mussten sich in Deckung bringen.



«Wir wurden nicht gewarnt, dass eine Lawinensprengung ansteht», sagt der Leserreporter zu 20 Minuten. Zwar finden in Davos aufgrund der Schneefälle in den letzten Tagen immer wieder kontrollierte Auslösungen von Lawinen statt. «Dass eine Sprengung aber derart ausartet, hätten wir selber nicht gedacht.» Die Lawine hätte viel Druck erzeugt und Schnee aufgewirbelt. Nun müsse die Truppe den Platz halt wieder freischaufeln.

SOS Jakobshorn führt in diesem Gebiet die Lawinensprengungen durch. Gegenüber 20 Minuten bestätigte SOS Jakobshorn, dass am Dienstagmorgen Sprengungen durchgeführt wurden, machte dazu aber keine weiteren Angaben.

