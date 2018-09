Lawrow schlägt Einladung von Cassis aus

Zu einem bilateralen Treffen hat Aussenminister Ignazio Cassis am Dienstag am Rande der Uno-Generalversammlung in New York und seinem russischen Amtskollegen Sergei Lawrow getroffen. Einen Durchbruch in der Spionageaffäre zwischen den beiden Ländern hat das Gespräch aber nicht gebracht.

Cassis bezeichnete die Begegnung als etwas angespannt. «Wir haben schliesslich nicht über das schöne Wetter gesprochen, sondern über die verschiedenen Informationen, die in der Schweiz zirkulierten über eventuelle nachrichtendienstliche Tätigkeiten Russlands, die jenseits der Norm waren», sagte der Aussenminister nach dem Treffen.

FM #Lavrov and his colleague Ignazio Cassis of the #Swiss Confederation held talks, in the course of which they appreciated the constructive nature of the dynamically developing ? cooperation, discussed topics on the bilateral agenda. #UNGA#UNGA73pic.twitter.com/H3irnrxdc6– Russian Mission UN (@RussiaUN) 25. September 2018

«Es war gut, dass wir Klartext gesprochen und deutlich gesagt haben, welche Erwartungen auf beiden Seiten bestehen», so Cassis weiter. Ziel sei es, wieder eine ruhige, entspannte Beziehung zwischen der Schweiz und Russland finden.

Ob sich Lawrow für den Spionagevorfall entschuldigt habe, wollte Cassis nicht sagen. «Bei solchen Gesprächen geht es nie darum, jemanden anzuklagen oder sich zu entschuldigen. Man tauscht Eindrücke und Informationen aus, die man hat», sagte der Aussenminister, der zum ersten Mal in dieser Funktion in New York ist. «Man schaut, wie das Gegenüber auf diese Informationen reagiert und hört gut zu, was dieses sagt.»

Cassis sagte weiter, er habe Lawrow in die Schweiz eingeladen. Dieser wolle aber abwarten, bis sich das Klima wieder beruhigt habe.

(chk/sda)