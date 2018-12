Neuer RS-Start macht Gewerbeverband sauer

Den Studenten macht die Armee eine Freude: Damit sie im Herbst den Semesteranfang an den Hochschulen nicht verpassen, verschiebt die Weiterentwicklung der Armee WEA den Start der Sommer-Rekrutenschule dieses Jahr erstmals auf Ende Juni. Die Lernenden jedoch kommen durch den vorgezogenen Start zu kurz. Laut einem Bericht des «Blick» müssen diese jetzt in die RS, bevor ihr Lehrvertrag ausläuft, was meist erst Ende Juli der Fall ist.

Digitales Dienstbüchlein



Das Dienstbüchlein soll es bald nur noch in digitaler Form geben. Nach dem Nationalrat stimmte auch der Ständerat einer Motion mit dieser Forderung zu. Bereits in den kommenden Wochen will das Verteidigungsdepartement laut der Aargauer Zeitung entsprechende Pläne präsentieren.



FDP-Nationalrat Marcel Dobler argumentiert in seiner Motion, dass ein digitales Dienstbüchlein massiv schneller ausgefüllt sei und damit den zeitlichen Aufwand für alle Beteiligten vermindere. Auch sei die Fehleranfälligkeit viel geringer. «So kann es zum Beispiel nicht verschwinden und ist nicht überklebbar, wie dies bis anhin der Fall war.»



Bestraft werden auch die Lehrbetriebe, da sie ihren fertig ausgebildeten Nachwuchs bis zu vier Wochen früher abgeben müssen. Dadurch müssten die Lehrverträge vorzeitig beendet werden, hätten sich viele Betriebe beklagt, wie Hans-Ulrich Bigler, Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbands SGV, zur «Schweizerischen Gewerbezeitung» sagte.

Lernende seien dem VBS egal

Der SGV kritisiert, dass das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS in erster Linie den Offiziersnachwuchs aus den akademischen Reihen sicherstellen wolle. Die anderen 80 Prozent, die aus der Berufsbildung hervorgehen, seien den Verantwortlichen offensichtlich egal. Die versprochenen Kompromissvorschläge bis zur Frühjahrssession 2018 blieben laut Bigler bisher aus.

Die studentenfreundliche Haltung der Armee erstaunt den SGV-Direktor besonders. Schliesslich verliere die Armee anteilmässig mehr junge Männer aus den akademischen Reihen an den Zivildienst.

Gewerbeverband stellt Lernenden Forderungen

VBS-Sprecher Renato Kalbermatten erklärt, es sei «schlicht nicht möglich, die Bedürfnisse aller Anspruchsgruppen restlos zu befriedigen». Die Verfügbarkeit der Infrastrukturen beeinflusse die Planung ebenso wie die Abfolge der verschiedenen Rekruten- und Kaderschulen – Unteroffiziers- und Offiziersschulen, Lehrgänge für höhere Unteroffiziere – sowie Abschlussexamen – Maturitätsprüfungen, Lehrabschlussprüfungen – oder Studienbeginne.

Laut Kalbermatten segnete das Parlament die WEA entsprechend ab. Im Falle einer Änderung der WEA müsste das Militärgesetz angepasst werden.

Der Gewerbeverband lässt nicht locker und fordert von den ihm angeschlossenen KMUs, einen neuen Abschnitt in die Lehrverträge aufzunehmen. Demnach hat der Auszubildende die Mitwirkungspflicht, den Zeitpunkt des Beginns der militärischen Grundausbildung so zu legen, dass er sich terminlich nicht mit dem Lehrvertrag überschneidet. Auch müssten sich die Stifte verpflichten, einen Antrag auf Verschiebung der RS zu stellen.

SVP-Gewerbepolitiker David Zuberbühler reichte diese Woche zudem eine Motion ein, die den Bundesrat zwingen soll, die Sommer-RS wieder nach hinten zu verschieben. Nur so bleibe die Sommer-RS attraktiv.



