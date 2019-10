Lehrer ärgert sich über ständig pinkelnde Schüler

Um 8.05 Uhr klingelt die Glocke, der Unterricht in Caslano beginnt. Es vergingen keine zehn Minuten, da gehe schon die erste Hand nach oben, so ein Lehrer gegenüber 20 Minuti. «Kann ich auf die Toilette gehen?», heisst es dann. Eine Viertelstunde später ist ein Drittel der Schüler bereits einmal aus der Klasse gelaufen und nicht wegen eines Darmvirusinfektes oder dergleichen.

Der Schuldirektor der Caslano-Mittelstufe hat wegen der Dauerpinkler einen Brief an die Eltern geschickt. Darin werden sie ermahnt, ihre Kinder daran zu erinnern, vor dem Unterricht aufs WC zu gehen. «Sie sollen ihre Notdurft vor oder nach der Stunde verrichten, so dass die 45- bis 90-minütigen Lektionen ohne Unterbrechung stattfinden können», so der Rektor.

Aufs WC zum Naseputzen

Das Problem gehe allerdings über eine vermeintlich kleine Blase hinaus. Viele Schüler würden auch auf die Toilette gehen, um zu trinken oder um sich die Nase zu putzen. «Überprüfen Sie, ob sie Taschentücher und eine Trinkflasche dabeihaben», heisst es dazu im Elternbrief. Auch sei der Urin des Öfteren nicht da zu finden, wo er hingehöre. Nicht nur auf den Böden, sondern auch in den Duschen der Turnhalle.

Die Versuche, bei den Schülern ein Bewusstsein für einen vernünftigen Gang zur Toilette zu schaffen, seien zunächst gescheitert. So habe man beschlossen, die WCs gestaffelt zu öffnen, um sicherzustellen, dass sich dort keine Grüppchen aufhielten. Die Massnahme habe Wirkung gezeigt, man habe die Toiletten wieder normal zugänglich machen können. Auch die Eltern hätten sich, nachdem sie von der Schuldirektion gebrieft worden seien, kooperativ verhalten.

