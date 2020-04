Lehrer stellen blaue Flecken bei Kindern fest

Die Zahl der Anrufe von beunruhigten Lehrpersonen bei Opferhilfestellen hat seit dem Lockdown deutlich zugenommen. Sie stellen bei Kindern blaue Flecken fest oder sehen, dass Schüler kaum noch zu Schlaf kommen, weil sich die Eltern so oft streiten. «Lehrpersonen sind in der Coronakrise fast die einzigen, die mitbekommen, wenn es Familien und vor allem Kindern nicht gut geht», sagt Marlies Haller, Geschäftsführerin der Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kindern gegenüber der «SonntagsZeitung».

Häusliche Gewalt:



Erfahren Sie Gewalt in Partnerschaft und Familie? Die



Frauenhäuser sind Kriseninterventionsstellen stehen allen gewaltbetroffenen Frauen offen, unabhängig von Nationalität, Religion und finanzieller Situation. Die Telefonnummern der Frauenhäuser finden sich über die Erfahren Sie Gewalt in Partnerschaft und Familie? Die Opferhilfe informiert Sie über Ihre Rechte und vermittelt Ihnen und Ihren Kindern weitere Hilfe. Wichtig zu wissen: Sie können auch zu einer Beratungsstelle in einem anderen Kanton gehen. Die Beratung ist kostenlos, vertraulich und anonym.Frauenhäuser sind Kriseninterventionsstellen stehen allen gewaltbetroffenen Frauen offen, unabhängig von Nationalität, Religion und finanzieller Situation. Die Telefonnummern der Frauenhäuser finden sich über die Website der Dachorganisation

Wie viele Kinder aktuell im Schatten der eigenen vier Wände psychische und physische Gewalt, Misshandlung oder Vernachlässigung erfahren, weiss niemand. Klar ist: Die Isolation belastet Familien. «Die Situation ist für viele Kinder kritisch und verschärft sich mit jedem weiteren Tag des Lockdowns», sagt Haller.

Wie angespannt der Familienalltag ist, zeigen erstmals Zahlen von Pro Juventute. Die Stiftung betreibt das Hilfsangebot 147.ch. Seit Beginn der Corona-Krise haben die Anfragen per Chat, Mail oder Textnachricht, den vor allem Kinder und Jugendliche nutzen, um 32 Prozent zugenommen. Auch die Beratungen für Eltern per Telefon verzeichnen einen Zuwachs von 25 Prozent. Etliche Familien befinden sich in einer Dampfkessel-Situation. Das stellt Peter Sumpf vom Elternnotruf Zürich fest. Kurz vor der Explosion, gehe es weniger darum, Konflikte zu lösen, sondern diese so zu handhaben, damit sie nicht eskalierten.

(roy)