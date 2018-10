Lehrlinge machen bald Videos statt Prüfungen

Statt Sport und Fachunterricht heisst es für rund 20 Logistiker-Lehrlinge am Montagnachmittag: filmen und cutten. Und vor der Klasse steht kein Lehrer, sondern der Komiker Bendrit Bajra. «Es ist abwechslungsreich und mal etwas Neues», sagt die 17-jährige Besiana Gashi.

Bendrit zeigt Berufsschülern, wie man Videos produziert. (Bild: 20 Minuten/Oskar Moyano)

Der Berufsschule am Bildungszentrum Limmattal in Dietikon ZH sind digitale Medien wichtig. Darum lernen die Lehrlinge jetzt, wie man Videos produziert. Marc Hochuli hat den Workshop organisiert: «Wir wollen die Lehrlinge dort abholen, wo sie sind», sagt der Lehrer. Ihnen solle etwas geboten werden, was sie interessiert. Für ihn ist es wichtig, dass die Schüler wissen, wie man Videos macht.

Videos statt Prüfungen

Das findet auch Bajra: «Videos werden immer wichtiger», erklärt er der Klasse. Das sei auf Social Media so, aber auch im Berufsleben: «Es gibt zum Beispiel Firmen wo ihr euch mit einem Vorstellungsvideo bewerben könnt.»

In der Berufsschule müssen die Lehrlinge später selber Videos machen, die benotet werden. «Sie sollen ein neues Hilfsmittel sein, um Lerninhalte darzustellen», sagt Denise Merz, Projektleiterin beim Bildungszentrum. So werden die Lehrlinge zu einem Thema etwa ein Lernvideo erstellen, statt eine schriftliche Prüfung ablegen zu müssen.

Um ihnen die Videoproduktion näher zu bringen, führt die Schule die Workshops durch. «Das Highlight ist für uns, dass Bendrit seine Medienkompetenz weitergibt», sagt Merz. Lernvideos seien eine neue Art des Lernens, im Gegensatz zum klassischen Auswendiglernen: «Wenn die Schüler zu einem Thema ein gutes Video machen können, haben sie es wirklich verstanden.»

Gutes Feedback der Schüler

Den Schülern scheint der dreistündige Workshop Spass zu machen: In den theoretischen Teilen sitzen sie ruhig und konzentriert da, stellen ab und zu Fragen. Im zweiten Teil dürfen sie ein kurzes Video über ein selbst gewähltes Thema filmen und schneiden. «Ich finde es gut, dass wir in der Schule so etwas behandeln», sagt der 17-jährige Lukas Jung. Und seiner Mitschülerin Ayla Pereira (16) gefällt vor allem, dass sie etwas selber machen kann. Insgesamt finden beide den Workshop «sehr gut».

Diesen Eindruck bestätigt Hochuli: «Bis jetzt haben zwei Logistiker-Klassen den Workshop absolviert. Von ihnen ist das Feedback sehr positiv, die meisten bewerten ihn mit der Note 5 oder 6.» Und nach der Lektion habe Bendrit noch lange da bleiben und Selfies machen müssen. «Er selbst ist auch sehr motiviert», so der Lehrer.

Bei Erfolg ausgeweitet

Bajra hat Spass, vor der Klasse zu stehen, obwohl er selbst kein einfacher Schüler war, wie er sagt: «Ich bin ja von der Schule geflogen, das hatte schon seinen Grund.» Er sei überrascht, wie ruhig die Klasse sei. Und er merke jetzt erst, wie schwer es sei, ein Lehrer zu sein: «Zwanzig Schüler schauen dich an und erwarten etwas von dir.» Nervös sei er aber nicht gewesen, wie er sagt: «Ich hatte ja nichts zu verlieren.» Trotzdem zieht er ein positives Zwischenfazit: «Die Schüler scheinen Freude zu haben.»

Zunächst werden sieben Klassen den Workshop machen, wie Merz sagt. Falls das ein Erfolg wird, soll er auf weitere Klassen ausgeweitet werden.