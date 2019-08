Lenkerin übersieht Töff-Fahrer – 22-Jähriger tot

Ein 22-jähriger Mann ist am Freitagabend in Mollis GL tödlich verunfallt. Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt, fuhr eine 35-jährige Frau auf der Rüfistrasse in Richtung Bahnhofstrasse. Bei einem Stoppsignal übersah die Frau offenbar den Motorradfahrer.

Trotz einer Vollbremsung konnte der Motorradfahrer nicht mehr stoppen und kollidiert mit dem Auto. Privatpersonen kümmerten sich um den Verletzten, danach wurde er ins Kantonsspital gefahren und von dort in eine Spezialklinik geflogen. Dort starb er in der Nacht. An der Unfallstelle waren ein Care Team, die Feuerwehr sowie Polizei und Staatsanwaltschaft im Einsatz.

