Lernende nerven sich über Hilfs-Jöbli

«Lehrjahre sind keine Herrenjahre»: Diese Binsenwahrheit müssen viele Lernende beim Einstieg in die Berufswelt am eigenen Leib erfahren. Einige Berufsbildner treiben es jedoch auf die Spitze: Die Jugendsektion der Unia erhält regelmässig Beschwerden von Lernenden, die Arbeit aufgehalst bekommen, die nichts mit ihrem Lehrberuf zu tun hat. Für 20 Minuten hat Jugendsekretärin Kathrin Ziltener einige aktuelle Fälle gesammelt (siehe Box).

Rechtliche Lage

Laut Arbeitsrechtler Roger Rudolph müssen auch Lernende nur Aufgaben ausführen, die ihrem Stellenprofil entsprechen. Das hiesse jedoch nicht, dass Hilfs-Jobs ganz verboten seien. «Es ist aber eine Frage des Masses», erklärt er. Einmal in der Woche den Abfallsack auf die Strasse zu stellen oder einen Einkauf zu machen könne noch vom Weisungsrecht des Arbeitgebers gedeckt sein. «Gerade bei Lernenden, wo die Ausbildung und damit eben berufsnahe Tätigkeiten im Vordergrund stehen, ginge es aber klar zu weit, wenn via Weisungsrecht täglich und ständig solche Arbeiten erledigt werden müssen.» Dann könnte die entsprechende Arbeit spätestens nach einer Abmahnung verweigert werden. Auch könne das entsprechende Amt eingeschaltet werden.

An Kundenterminen nur Kaffee bringen

Eine KV-Lernende in einem kleinen Buchhaltungsbetrieb war bei jedem Kundentermin dafür zuständig, Kaffee zu bringen. «An der Besprechung mit dem Kunden selbst war sie jeweils nicht dabei, sie lernte den Umgang mit Kunden also nicht», sagt Ziltener.

Ferien buchen für den Chef

Ein anderer KV-Lernender hatte die Aufgabe gefasst, private Arzttermine des Berufsbildners zu koordinieren oder auch gleich dessen Ferien zu buchen, wie Ziltener berichtet. Auch Einkäufe für die Frau des Chefs hätten zum Pflichtenheft gehört.

Täglich die WCs putzen

Eine angehende Drogistin habe jeden Tag die WCs des Geschäfts reinigen müssen. «Natürlich können Lernende diese Arbeit auch mal machen – aber in diesem Ausmass geht das nicht», so Ziltener.

Essen holen

«Ein angehender Kaufmann musste jeden Tag Znüni und Zmittag für die Kollegen holen», berichtet die Unia. «Das ist pure Schikane, wenn es immer nur den Lernenden trifft.»

Wände streichen

Ebenfalls wenig mit dem Berufsinhalt hatte eine Aufgabe zu tun, die einem KV-Lernenden aufgetragen wurde: Er musste die Wände des Pausenraums neu streichen.