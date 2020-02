Ein Leser berichtet von Schüssen in Grandson im Kanton Waadt. Der Sprecher der Waadtländer Kantonspolizei, Arnold Poot, bestätigt gegenüber 20 Minutes, dass ein Grosseinsatz im Gang ist. Weitere Informationen kann er im Moment nicht geben.

Einwohner der Stadt geben an, dass mehrere Krankenwagen und Hubschrauber vor Ort sind.

Leser berichtet von mehreren Schüssen

«Ich sah einen Mann mit Blut im Gesicht an meinem Laden vorbeigehen. Ich ging hinaus, um ihn zu fragen, wie es ihm gehe, aber er antwortete nicht. Dann stieg er in ein Auto und fuhr weg», sagt ein Ladenbesitzer in Grandson. «Wir haben Schüsse gehört», sagt auch ein weiterer Leser aus der Rue Basse, wo es zu den Schüssen gekommen sein soll.

(dmo)