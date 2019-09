Leser filmt faszinierendes Naturphänomen

«Es war überwältigend und beängstigen zugleich. Ich habe noch nie so etwas gesehen», sagt Leser-Reporter Rolf Salzmann. Der 50-Jährige war am Donnerstag mit seinem Töff auf dem Grimselpass im Kanton Bern unterwegs, als er in eine Nebellawine geriet. Schlagartig sei der Nebel wie eine Welle heruntergekommen.

Bild: Rolf Salzmann

«Als ich in den Nebel hinein fuhr, wurde plötzlich alles nass. Visier, Töff und meine Kleidung. Es war ein sehr komisches Gefühl», so Salzmann. Daher entschied er sich anzuhalten und das Naturphänomen aufzunehmen. Kurz darauf kehrte er um. «Eigentlich wollte ich noch über den Furkapass fahren, aber die komplette Berner Seite sah so aus. Weiterzufahren hielt ich für zu gefährlich.»

In der Region als «Grimselschlange» bekannt

Bereits vergangenes Jahr erlangten ähnliche Aufnahmen aus dem Kanton Jura weltweites Aufsehen. Damals hielten mehrere Langläufer das beeindruckende Naturschauspiel fest.

Nebelwelle über dem Jura (Video: Yann Engel via Storyful)

Laut Patrick Suter, Meteorologe bei MeteoNews, gleicht das Phänomen einem lokalen Föhn: «Es entsteht durch kalte Luftmassen mit genügend Feuchtigkeitsgehalt und Wind, der senkrecht auf ein Gebirge weht. In diesem Fall Nordwind.»

Bild: Rolf Salzmann



Laut Suter ist das Phänomen theoretisch in jedem Gebirge möglich. Doch vor allem in der Grimselregion komme es häufig zu einer solchen Nebelbildung. «Dort ist es als ‹Grimselschlange› bekannt», so der Metereologe.

