«Diese Kameras braucht es auch in der Schweiz»

Der australische Bundesstaat New South Wales setzt im Strassenverkehr ab sofort auf ein Kamerasystem, mit dem verbotener Handygebrauch erfasst wird. Seit Anfang Dezember filmen die Behörden den Fahrerbereich von Autos mit einer besonders hohen Auflösung, um Fahrer beim Telefonieren zu ertappen.

Wie es bei der Schweizer Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) auf Anfrage heisst, würde man es befürworten, eine solche Massnahme zu prüfen. Denn jedes Jahr gebe es auf Schweizer Strassen rund 60 Tote und 1070 Schwerverletzte, weil eine Person unaufmerksam oder abgelenkt gewesen sei. «Bei gut 40% dieser Unfälle ist eine Autofahrerin oder ein Autofahrer hauptverantwortlich», sagt Sprecher Marc Kipfer.

Privatsphäre tangiert

Für ihn ist der Fall deshalb klar: «Neue technische Möglichkeiten wie die erwähnten Kameras in New South Wales sind für die Schweiz zumindest prüfenswert – es gilt aber sorgfältig abzuklären, ob solche Kameras überhaupt eingesetzt werden dürfen.» Bei dieser Art von Filmaufnahmen sei die Privatsphäre tangiert, es würden sich daher auch Datenschutzfragen stellen, so Kipfer.

Ein Sprecher des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) sagt dazu: «Auf Ebene Bund gibt es derzeit keine gesetzliche Grundlage, welche solche Datenbearbeitungen rechtfertigen würde.»

«Sehr gut, bitte auch bei uns!»

20-Minuten-Leser Reto unterstützt den Einsatz solcher Kameras und schreibt: «Sehr gut, bitte auch bei uns! Bei Grünphasen passen heute noch drei Autos durch, da jeder abgelenkt ist, zu spät abfährt und 50 Meter Abstand lässt. Nicht selten ist dabei das Smartphone im Spiel. Es braucht nicht viele Autos, um den Verkehr lahmzulegen. Es genügen einige unfähige Fahrer.»

Leser Hubi schliesst sich dieser Aussage an. «Das sollten man auch dringend in der Schweiz einführen, und wenn, dann auch gleich für die Fussgänger, die die Strasse überqueren und dabei aufs Handy schauen.»

Auch True ist dieser Ansicht und kommentiert: «Sollte hier schon längstens Standard sein! Überall sind sie am Handy! Überall! Harte Strafen im Sinne einer dicken Busse von 5000 Franken und Ausweisentzug für mindestens 24 Monate wären angebracht.»

Daniel sieht den Einsatz solcher Kameras kritisch: «Also wenn man die Entwicklung so anschaut, steuern wir geradezu auf ‹1984› von Georg Orwell zu.» Im Roman von 1949 zeichnet der britische Autor das Bild eines totalitären Überwachungsstaates (Anmerkung Redaktion).

