Liam und Emma sind am beliebtesten

Das Bundesamt für Statistik hat die beliebtesten Baby-Namen des letzten Jahres veröffentlicht. An der Spitze der Namen für Buben in der Schweiz steht Liam. Dieser Name wurde 446 mal vergeben. Darauf folgen Noah (443) und Leon (344). Bei Mädchen ist der Name Emma 504 mal vergeben worden. An zweiter Stelle folgt Mia (445) und an dritter Stelle Sofia (342).

Umfrage Hat auch dein Baby einen dieser Namen? Ja, ich habe das absichtlich gewählt.

Ja, ich wusste aber nicht, dass der Name so beliebt ist.

Nein, mein Baby heisst anders.

In der Rangliste sind regionale Unterschiede zu erkennen. In der Deutschschweiz steht Noah an erster Stelle der Bubennamen, dicht gefolgt von Leon und Elias. Bei Mädchen sind es die Namen Mia, Emma und Lea.

Alice und Alessandro

In der Westschweiz zeichnet sich ebenfalls grosse Beliebtheit für den Namen Liam ab. An zweiter Stelle steht allerdings Gabriel und an dritter Stelle Arthur. Bei Mädchen steht Emma an der Spitze, danach folgt Alice und schliesslich Eva.

In der italienischen Schweiz sieht die Tabelle nochmals etwas anders aus. Dort ist Leonardo bei den Buben klar am häufigsten vertreten. Danach folgt aber ebenfalls Liam. An dritter Stelle steht Alessandro. Bei den Mädchen ist Sofia häufig vertreten. Danach sind die Namen Alice und Emily sehr beliebt.

(doz)