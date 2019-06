Libysche Nationale Armee sucht Bieler Imam

«Seht ihr diesen Kriminellen hier?», sagte der Generalmajor der Libyschen Nationalen Armee LNA Ahmed El-Mismari an einer Pressekonferenz vom 6. April vor laufender Kamera und zeigte ein altes Foto von Salah Ramadan Al Fitouri Salem. Besser bekannt ist der Bieler Imam hierzulande unter dem Namen Abu Ramadan (siehe Box), dem die Schweiz 2017 den Asylstatus entzogen hat und gegen den ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Rassendiskriminierung läuft. «Er ist ein gefährlicher Terrorist, der nun von unseren bewaffneten Streitkräften gesucht wird», so El-Mismari weiter. Er bezeichnete den gebürtigen Libyer als offiziellen Mufti der al-Qaida, der auch in Syrien an Operationen beteiligt gewesen sein soll.

Strafverfahren gegen Abu Ramadan



Der Libyer Abu Ramadan (mit bürgerlichem Name Ben Salem Salah) kam 1998 in die Schweiz und bezog in Nidau BE zwischen 2004 und 2017 600'000 Franken Sozialhilfe. 2017 entzog ihm das Bundesverwaltungsgericht den Asylstatus, weil er innert vier Jahren mindestens zwölfmal ins Heimatland gereist war. Das Urteil betraf aber nicht seine Niederlassungsbewilligung - er besitzt Aufenthaltsstatus C.



Im Sommer 2017 geriet der ehemalige Fussballspieler in die Schlagzeilen, weil er in einer Bieler Moschee auf Arabisch gegen Andersgläubige gehetzt und zu Gewalt gegen andere Religionen aufgerufen haben soll. Ramadan wehrte sich gegen die Vorwürfe. Ende März 2018 eröffnete die Staatsanwaltschaft Berner Jura Seeland gegen ihn ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Rassendiskriminierung. Das Verfahren läuft noch. Heute ist Ramadan Rentner und bezieht Ergänzungsleistungen. Er beherrscht keine Landessprache.



Libyen nach dem Sturz Gaddafis



Nach dem Sturz Muammar al-Gaddafis haben sich in Libyen zwei verfeindete Streitkräfte gebildet. Auf der einen Seite steht das Government of National Accord GNA, das international anerkannt ist.

Auf der anderen Seite steht die Libysche Nationale Armee LNA unter dem General Khalifa Haftar, der ein alter Wegbegleiter Gaddafis ist. Laut der «Welt» ist er der «starke Mann in Ostlibyen», der in Laufe der letzten Jahre die wichtigsten Erdölfelder und Exporthäfen des Landes besetzt hat. Er präsentiert sich als Bekämpfer jeglicher Islamisten und wird von Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emirate unterstützt. Laut dem Libyen-Experten Wolfram Lacher sind Haftars Truppen ein ziemlich wilder Haufen und nur dem Namen nach eine Libysche Nationale Armee, wie er in einem Interview mit der NZZ sagte.