Liechtensteiner Fürst will keine Nachfolgerin

Der liechtensteinische Landesfürst Hans Adam II. hält nichts davon, die Erbfolgeregelung auch auf Frauen auszudehnen. Bekanntestes Beispiel für die Regelung, dass auch Frauen den Thron besteigen dürfen, ist die britische Monarchie. Aber auch in den Königshäusern von Spanien, Schweden, Norwegen, den Niederlanden und Belgien gibt es weibliche Thronfolger.

Hans Adam begründete seine Haltung gegenüber «Radio L» damit, dass die Rolle des Staatsoberhauptes in Liechtenstein «besonders aktiv sei» und sich nicht auf Repräsentationsaufgaben beschränke. Hinzu komme: Das Amt umfasse auch die Vermögensverwaltung.

«Mutter ist wichtiger als der Vater»

Ein weiteres Problem bei der Erweiterung der Thronfolge sieht er bei der Rolle der Frau. «Die Mutter ist für die Erziehung der Kinder zuständig. Sie ist für sie wichtiger ist als der Vater.»

Er wolle nicht, dass es wie in anderen Monarchien ende, wo die Mutter für die Kinder keine Zeit mehr habe, sagte Hans Adam weiter. Und Erzieherinnen seien auch keine Lösung. «Ich habe mir geschworen, dass ich eine Frau heirate, die sich um meine Kinder kümmert.» Für ihn ist klar, dass es in unserer Natur sei, dass die Kinder auf die Mutter fixiert seien, weshalb deren Rolle so wichtig sei.





